Kurtulmuş: İsrail'in yeniden saldırıya başlaması utanç verici

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul’da Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Geçici de olsa ateşkes sağlanmıştır derken ABD'den kalıcı ateşkese karşıyız açıklaması gelmesi ve İsrail'in saldırılarına yeniden başlaması utanç vericidir. Biz Türkiye olarak diplomatik çabalarımıza devam edeceğiz. Filistin'de inşallah bu ateşkes kalıcı hale gelecek.

Siyasi çözüm için 3 şartın yerine gelmesi zorunlu. 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan Filistin kurulmadan Ortadoğu'da barışın sağlanması mümkün değil. Tam manasıyla egemenliği tesis edilmiş Filistin devleti kurulması. Yahudi işgalcilerin gasbettikleri evlerden iş yerlerinden çıkarılarak asli sahiplerine verilmesi.

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Türkiye olarak kimseye eyvallah etmeden Filistin halkının sözcüsü olacağız.

Çok yeni gelişmelerin olacağını altına çizmek isterim. İsrail ve Filistin arasındaki bu mesele tek kutuplu dünyanın çöktüğünün ilanıdır.