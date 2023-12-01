İsrail sır gibi saklıyordu! New York Times gizli belgeyi deşifre etti... Kod adı: Eriha Duvarı

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'İsrail'in 11 Eylül'ü' olarak anılan saldırıların üzerinden haftalar geçti.

İsrail’in uğradığı en ağır saldırı olarak kayıtlara geçen saldırı sonrası başlayan savaş 'geçici ateşkesin' ardından bugün yeniden başladı.

Hem İsrail kamuoyu hem dünya 'İsrail saldırıya nasıl engel olamadı’ sorusuna yanıt ararken ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) dünyanın gündemine bomba gibi düşen bir habere imza attı.

İSRAİL HAMAS'IN PLANINI BİLİYORDU

NYT'ın haberine göre İsrail, Hamas'ın ülkenin güneyine yapacağı baskına ilişkin savaş planlarını, saldırı gerçekleşmesinden bir yıldan fazla bir süre önce elde etti.

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Aynı habere göre, İsrailli yetkililer tarafından 'Eriha Duvarı' kod adı verilen 40 sayfalık bir belge, Filistinli grup tarafından gerçekleştirilen şok saldırının türünü ayrıntılı olarak özetledi.

Belge aynı zamanda Hamas'ın İsrail'in hassas askeri bilgilerine erişimi olduğunu da gösteriyordu ancak yetkililer, Hamas'ın bu kadar geniş kapsamlı bir saldırıyı gerçekleştiremeyeceğine veya muhtemelen isteksiz olduğuna karar vererek bu konudaki endişeleri reddetti.

Haberde 'NYT tarafından incelenen plan, saldırıyı ayrıntılı olarak ortaya koyuyor. İsrailli yetkililer belirli uyarıları görmezden geldi' denildi.

Kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan haberde şu ifadelere yer verildi;

'Belge, saldırının başlangıcında roket yağmuru yapılması, insansız hava araçlarının sınır boyunca güvenlik kameralarını ve otomatik makineli tüfekleri etkisiz hale getirmesi ve silahlı kişilerin yamaç paraşütü, motosiklet ve benzeri araçlarla kitleler halinde İsrail'e akması çağrısında bulunuyordu. Bunların hepsi 7 Ekim'de gerçekleşti.'

İsrail'in Haaretz gazetesi de geçen hafta İsrail 'askeri istihbaratının olası bir Hamas saldırısı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olduğunu' bildirmişti.

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NYT'ın yayınladığı haber İsrail'de de gündeme birinci sıradan giriş yaptı.

Haretz, Times of İsrael ve Jerusalem Post gibi İsrail merkezli gazeteler bu habere geniş yer ayırdı.