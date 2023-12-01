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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah şehrine düzenlediği hava saldırısında en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. El Ahli Hastanesi doktoru Fadıl Naim ise Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında iki çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.
Al Jazeera İsrail güçlerinin ateşkes sonrası hedef aldığı yerleri şöyle sıraladı:
-Kuzeydeki Cibaliye mülteci kampındaki bir bina tamamen yıkıldı.
-Gazze merkezinde, el-Magazi bölgesinde çok sayıda sivil yaralandı.
-Refah'ta bir ev tamamen yıkıldı. Bölgede ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
-Güneyde hastane yakınındaki bir bina İsrail insansız hava araçları tarafından vuruldu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yaptığı 4. ziyaretinde, Gazze'de sivillerin korunmasıyla ilgili şu ana kadarki en net açıklamalarını yaptı.Blinken İsrail hükümetinden Gazze'de sivillerin daha fazla yerinden edilmemesini; okullar, hastaneler ve su tesisleri gibi kritik yerlere zarar verilmemesi istedi.
Blinken, İsrail'in askeri operasyonlarına devam edeceğini anladığını, ancak Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil ölümleri ve insanların yerinden edilmesinin Gazze'nin güneyinde de yaşanmaması gerektiğini söyledi.Blinken ayrıca Gazze'ye insani yardımın devam edebilmesi için gerekli şartların korunması gerektiğine de vurgu yaptı.
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava bombardımanına yeniden başladığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yayınlanan mesajda 'savaş uçakları şu anda Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini vuruyor' denildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Al Jazeera'nın Gazze Şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre,, Filistinli savaş grupları ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Gazze Şeridi'nin merkezinde, İsrail tankları Nuseyrat ve Bureij mülteci kamplarının yakınlarını da bombalıyor.
Ordu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ve İsrail topraklarına ateş açtığını söyleyerek, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a karşı savaşa yeniden başladığını duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Sderot ve çevresindeki bölgelerde sirenlerin çalmasının ardından Gazze yakınlarındaki İsrail topluluklarına bir roket atıldığını doğruladı. Ordu, roketin hava savunma birlikleri tarafından vurulduğunu açıkladı.
Hamas ile İsrail arasında 24 Kasım'da başlayan ve 3 kez uzatılan geçici ateşkes Cuma sabahı sona eriyor. Wall Street Journal'ın Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail ve Hamas ateşkesi uzatma konusunda anlaştılar. Anlaşmaya dair henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.
Bu gece İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar arasında yer alan El Halil'den 19 yaşındaki Raed Youssef Muhammad Idris Sarsour, kendisinin ve Ofer Hapishanesindeki diğer tutukluların tamamen tecrit edildiğini söyledi.
Ateşkesin 7. gününde Hamas elindeki 8 İsrailli rehineyi daha serbest bırakırken, İsrail de 30 tutukluyu daha bıraktı. Son serbest kalan tutuklulardan 23'ünü çocuk, 7'sinin kadın olduğu açıklandı. Geçici ateşkes süresince yapılan rehine ve tutuklu takasında toplamda 80'i İsrailli 110 rehine ve 240 Filistinli tutuklu serbest kaldı.
Filistinli mahkum 'Haberlere erişimimiz yoktu ve dışarıda olup bitenlere dair hiçbir şey bilmiyorduk. İçeride durumumuz çok zordu. Elbiselerimizi aldılar ve herkese yetecek kadar yiyecek yoktu. Bir hafta boyunca duş bile alamadım' dedi.