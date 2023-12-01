Hamas 8 İsrailli rehineyi, İsrail de 30 Filistinli tutukluyu daha serbest bıraktı

Ateşkesin 7. gününde Hamas elindeki 8 İsrailli rehineyi daha serbest bırakırken, İsrail de 30 tutukluyu daha bıraktı. Son serbest kalan tutuklulardan 23'ünü çocuk, 7'sinin kadın olduğu açıklandı. Geçici ateşkes süresince yapılan rehine ve tutuklu takasında toplamda 80'i İsrailli 110 rehine ve 240 Filistinli tutuklu serbest kaldı.





Filistinli mahkum 'Haberlere erişimimiz yoktu ve dışarıda olup bitenlere dair hiçbir şey bilmiyorduk. İçeride durumumuz çok zordu. Elbiselerimizi aldılar ve herkese yetecek kadar yiyecek yoktu. Bir hafta boyunca duş bile alamadım' dedi.