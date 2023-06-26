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Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bölge bölge hava durumu raporu

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 10:31

Haftanın ilk gününde Marmara'nın batısı, Karadeniz ve bazı iç bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Kurban Bayramı'nda ise yurt genelinde güneşli hava etkili olacak. Kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek. Hava sıcaklıkları ise batı ve güney kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kurban Bayramı'nda hava yurt genelinde az bulutlu ve güneşli geçecek.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bayramın birinci günü yurt genelinde güneşli hava hakim olacak. Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise yağış geçişleri görülecek.

İKİNCİ GÜN DE SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK

Bayramın ikinci günü yurt genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Batı Karadeniz, Marmara Bölgesi'nin tamamı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla yağış görülecek. Yağışlar Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

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Bayramın üçüncü günü, yurt genelinde açık ve güneşli hava etkili olacak. Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış geçişleri görülecek. Yağışlar Gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Kurban Bayramında hava nasıl olacak Bölge bölge hava durumu raporu

Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son gününde ise ülkemizin büyük bölümünde güneşli ve açık hava etkisini sürdürecek. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

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İSTANBUL 31, ANKARA 30 DERECEYİ GÖRECEK

Bayram süresince en yüksek sıcaklık değerlerinin ANKARA ve Antalya'da 30, Samsun'da 27, İstanbul'da 31, İzmir'de 34, Adana'da 33, Diyarbakır'da 38, Erzurum'da 27, Trabzon'da 26 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Kurban Bayramında hava nasıl olacak Bölge bölge hava durumu raporu

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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