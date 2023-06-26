×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da alışılmadık pazartesi! Yollar boş kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Tatil#Kurban Bayramı#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 08:53

Kurban Bayramı'na iki gün kala tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla yollar boş kaldı.Sabah saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü

Haberin Devamı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için megakent İstanbul’da haftanın ilk günü yollar adeta boş kaldı. Megakent İstanbul’da haftanın ilk günü sabah saatlerinde alışılmışın dışında yollar adeta boş kaldı. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için vatandaşların İstanbul’dan ayrılmasıyla yollarda araç trafiğinin olmadığı görüldü. Trafikte araç sayısının hayli az olduğu gözlendiği görüntülerde metrobüs duraklarının da boş olduğu görüldü.

E5 Karayolu üzerine Edirne ve Ankara istikametinde araçların az olduğu gözlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilene göre saat 09:30 itibariyle trafik yüzde 9 olarak ölçüldü.

“BAYRAM SONRASI YİNE AYNI YOĞUNLUK DEVAM EDER”

Bayram sonrası trafik yoğunluğunun eskiye döneceğini belirten Cengiz Metin, “Bu boşluk birkaç günlük. Bayram sonrası yine aynı yoğunluk devam eder. Metrobüsle geldiğim için toplamda 20 dakikaya buradayım. Normalde 15 dakikada metrobüse zor geliyorum. Şu anda bomboş şu anda daha iyi” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İstanbulda alışılmadık pazartesi Yollar boş kaldı

“BÖYLE ÇOK RAHAT, TAKSİ DE BOL”

Trafiğin böyle çok rahat olduğunu ve daha kolay taksi bulabildiğini aktaran Ahmet Yavuz, “Şu andan itibaren İstanbul trafiğinde kimse kalmadı. Böyle çok rahat, taksi de bol. Gideceğin yere anında gidiyorsun. Keşke her zaman böyle olabilse. Bir de millet para yok, para yok diyor, İstanbul’da kimse kalmadı” dedi.

“TRAFİKTE ÇOK RAHAT HAREKET EDİYORUZ”

Normal zamana göre trafikte çok rahat hareket ettiklerini dile getiren Taksi şoförü Azmi Coşkun, ”İstanbul trafiği şu anda iyi. Keşke hep böyle olsa. İstanbul boşaldı. Trafikte çok rahat hareket ediyoruz. Gideceğimiz yere daha çabuk gidiyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tatil#Kurban Bayramı#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl Amberın inanılmaz hikâyesi...

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl? Amber'ın inanılmaz hikâyesi...

#Amber Escudero-Kontostathis
Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru? Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

#Sağlık
Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat Tehlikeli türler hangileri

Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat! Tehlikeli türler hangileri?

#Bitkiler