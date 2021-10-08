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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16. Contemporary Istanbul'u ziyaret etti

#Kültür Ve Turizm Bakanı# Mehmet Nuri Ersoy#Contemporary Istanbul
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16. Contemporary Istanbulu ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren 16. Contemporary Istanbul'u gezdi.

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Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte galeri yetkilileriyle sohbet eden ve sanat eserlerini inceleyen Bakan Ersoy, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Her şeyden önce dünya bir pandemi sürecinden geçiyor ve birkaç yıldır insanlar seyahat yasaklarıyla karşı karşıya. Özellikle kültür sanat ve etkinlikler bu işten çok etkilendi." dedi.

Bakan Ersoy, Contemporary Istanbul'un açılmasının normalleşme sürecinde çok iyi bir adım olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'den dünyaya güzel bir mesaj oldu. Normalleşmenin başladığını anlatmamız açısından bu tarz çalışmalar çok çok önemli. Biliyorsunuz Contemporary Istanbul, 15 yıldır Lütfi Kırdar'daydı. 15 yıl sonra Haliç Tersane'ye gelmesi geçmişle, kültürle, sanatla özleşmiş bir hal alıyor. Daha nicelikli bir Contemporary'le karşı karşıyayız. Tabi pandemiye rağmen yurt dışından ve de Türkiye'den bu kadar katılım olması bizi ayrıca sevindiriyor. Gezerken birçok galeriyle konuşma fırsatı da yakaladım. Hepsi çok memnun. Esas beni memnun eden de bu. Özellikle yabancı galeriler çok memnun. Satış yaptıklarını da söylüyorlar. Bu aslında kültür sanat etkinlikleri ve sanatçılarımız için de iyi bir haber."

TURİZM GELİŞTİRME AJANSI'NIN ÇALIŞMALARI

Turizm Geliştirme Ajansı'nın çalışmalarından da bahseden Ersoy, "Dünyada 100 yıldır var. Biz maalesef 2019'da ajansı devreye almayı başarabildik ve işi sadece turizm, tanıtım değil. Turizm konusunda cazibe noktası olan şehirlerimizin, bölgelerimizin başta yakın coğrafya olmak üzere tüm dünyaya tanıtımını yapmak. Turizm dediğiniz tek başına bir olgu değil. Turizm, kültür, sanat, gastronomi ve etkinlikler, hepsi bir araya geldiğinde turizm oluyor ve nitelikli turisti çeken hak ettiğiniz, arzuladığınız geliri sağlamanızı sağlayan bir konsept oluşturuyor. Burası da bir konsept. Turizm Geliştirme Ajansının asli görevi bu potansiyeli yüksek değerlerin yurt dışında tanıtımını, farkındalığını sağlamak ve buraya daha fazla hakettiği sinerjiyi tüm dünyadan çekmek. Bunu da layıkıyla yerine getiriyor." diye konuştu.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu hafta başında "Hızlı ve Öfkeli" filminin yapımcılarıyla toplantı yaptıklarını aktararak, "Hızlı ve Öfkeli'yi Türkiye'de çekmek istediklerini söylediler. Reklam filmimizden çok etkilendiklerini de söyleyerek, 'Istanbul is the new cool' dediler. 'Bizim platomuz burasıdır ve sizinle görüşmeye geldik' dediler. Yani tanıtımın ne kadar önemli, etkili olduğunu, turizmin aslında sadece turizm olarak görülmemesi gerektiğini de buradan çok net anlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Contemporary Istanbul gibi etkinliklerin yurt dışında da tanıtımı yapılması için destek vereceklerine işaret eden Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz 29 Ekim'le birlikte Atatürk Kültür Merkezi (AKM) devreye giriyor. Sadece AKM ile bir açılış olmayacak. 14 Kasım'a kadar süren çok yoğun etkinlikler dizisi hayatımıza girecek. Beyoğlu Kültür Yolu şekle girecek. Bu tarz kültür ve sanat etkinliklerinin İstanbul'da hızlı bir şekilde tekrar canlanmasını istiyoruz. İstanbul'dan sonra dalga dalga zaten tüm Türkiye'ye yayılacaktır. Biz bu konuda Avrupa'da öncü olmak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. İleriki haftalarda sizlerle paylaşacağız."

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#Kültür Ve Turizm Bakanı# Mehmet Nuri Ersoy#Contemporary Istanbul