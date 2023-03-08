Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC’li mevkidaşı Ataoğlu ile bir araya geldi

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Almanya’nın başkenti Berlin’deki ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temasları kapsamında çok sayıda mevkidaşı ile bir araya geldi. Bakan Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüştü. Bakanlar, görüşmede karşılıklı hediye takdimi yaptı.

BAKAN ERSOY, SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Ersoy, Türk standına komşu olan Suudi Arabistan standını ziyaret ederek, Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al-Khateeb ile görüştü. Karşılıklı hediye takdiminin ardından Bakan Al-Khateeb, Bakan Ersoy'a Suudi Arabistan standını gezdirerek, ülkesinin turizme yönelik yeni projeleri hakkında bilgiler verdi.

ALANINDA DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

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Covid-19 salgını nedeniyle verilen 3 yıllık aradan sonra bu yıl kapılarını tekrar sektör temsilcilerine açan ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı, alanında dünyanın en büyük ve en önemli fuarı olarak kabul ediliyor. 1966 senesinden bu yana salgın dönemi hariç aralıksız devam eden fuar, bu yıl 184 ülkeden 12 bin 400 turizm şirketi ve sektör temsilcisini ağırlıyor. Toplam 160 bin metrekare fuar alanında sektör temsilcilerini, turizm bileşenlerini bir araya getiren fuar, 9 Mart tarihine kadar devam edecek. Fuara, bu sene istisnai olarak özel ziyaretçi kabul edilmezken, sadece sektör paydaşları ve basın mensupları fuara katılabiliyor.