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Kültür Bakanlığı ile İBB'nin çalıntı eser krizi... Canlı yayında detayları aktardı!

#Çalıntı Eser#Kültür Bakanlığı#İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Kültür Bakanlığı arasında 'çalıntı eser' krizi yaşanıyor. Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İBB'ye tepki gösterilirken "Bize ait olan kayıp bir tarihi eserin yurtdışından müzayedede satın alınması bizim devlet yapımıza zarar verir" denildi.

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CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, İBB ile Kültür Bakanlığı arasında yaşanan 'çalıntı eser' krizine ilişkin gelişmeleri aktardı...

İşte Nihat Uludağ'ın açıklamaları...

Bu tarihi kitabe kayıp olarak aranıyor Hollanda'da bir müzayede kitabı satışa çıkarıyor ardından İBB bu eseri satın alıyor. Buradaki sorun şu, bu kitabe kayup bir kitabe. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun bu olaya twitter hesabından tepki gösterdi. Coşkun, "Ülkemizde kültür varlıkları, devlet malı niteliğindedir. Yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılan eserlerin uluslararası piyasadan satın alınması, ülkemizin hak ve iddialarına büyük zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE İBB ARASINDA BİR KRİZ YAŞANDIĞINI ANLIYORUZ"

Kültür Bakanlığı, "Bize ait olan kayıp bir tarihi eserin yurtdışından müzayede de satın alınması bizim devlet yapımıza zarar verir" diyor. Bu tip yüzlerce paha biçilemez eser var ve bunlar için hukuki yollara başvuruluyor. Kültür Bakanlığı ile İBB arasında bir kriz yaşandığını anlıyoruz bu tweetlerden.

"BU OLAY ANAYASAMIZA AYKIRIDIR"

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Avukat Serkan Toper ise "Kültür varlıkları devletin mülkiyetindedir. İBB'ni yaptığı hareket ilk başta kulağa hoş geliyor ancak bu hareket hukuki temelden yoksun. Bizim anayasamız idare bütündür diyor. Bu olay anayasamıza aykırıdır. Bunu dönüp Kültür Bakanlığımıza sormanız gerekiyordu Sormadan çalıntı bir ürünü satın aldığımızda hukuka aykırı bir durum oluşuyor. Bu alım satımı yasak bir kültür varlığıdır. Türkiye gereken süreçleri zaten başlatmış. Türkiye kaynak ülke benim sen bunu ticari bir sürece sokamazsın" dedi.

"BAKANLIK VE İBB'NİN BİR KOORDİNASYON SORUNU VAR"

Nihat Uludağ, "İBB Genel Sekreteri bunu twitter hesabından duyurdu. Satın aldık, müzemizde sergileyeceğiz dendi. Ancak "Kültür Bakanlığı bu yanlış bir harekettir" dedi. Burada şunu anlıyoruz Bakanlık ve İBB'nin bir koordinasyon sorunu var, iletişimsizliği var bunu anlıyoruz" dedi.

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#Çalıntı Eser#Kültür Bakanlığı#İBB