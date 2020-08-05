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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 05.08.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

Küçükçekmece'de minibüslerde tıka basa yolculuk

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Küçükçekmece'de minibüslerde tıka basa yolculuk
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KÜÇÜKÇEKMECE 1. Aşık Veysel Caddesi üzerinde, koronavirüs salgınına rağmen tıka basa yolcu taşıyan minibüsler kameralara yansıdı.

Sabahın erken saatlerinde iş saati olması nedeniyle bazı minibüslerin tıka basa yolcu taşıdığı, tüm koltukların dolu olduğu ve ayakta çok sayıda yolcu olduğu görüldü. Tamamen dolu olan bir minibüs kapısı açık hareket ederken, sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı.

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