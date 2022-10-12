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Küçükçekmece'de kız arkadaşını feci şekilde darbetti! Olay yerine gelen polise de saldırdı

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#Küçükçekmece#Kadına Şiddet#Polise Mukavemet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 09:47

Küçükçekmece’de Burak P., kız arkadaşını darbederek dişlerini kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran zanlı, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı sakinleştirdi.

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Edinilen bilgilere göre olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında yaşandı. Burak P., dövdüğü kız arkadaşını zorla eve sokmaya çalışırken mahalleli tepki gösterdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına almaya çalıştı. Ancak polislere direnen şüpheli, bir memura yumruk ve kafa attı. Olay yerine takviye polis ekipleri de sevk edildi.

MAHALLELİDEN LİNÇ GİRİŞİMİ

Polis ekiplerine direnen şüpheliye mahalleli de tepki gösterdi. Şüpheliyi linç etmeye çalışan mahalleliyi polis ekipleri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı.

POLİSE KAZA YAPTIRDI

Gözaltına alınan şüpheli, polis aracında da aracı tekmeleyerek polisin kaza yapmasına neden oldu. Polis aracının park halindeki bir otomobile çarpmasıyla yaşanan kazada yaralanan olmazken, biber gazı ile etkisiz hale getirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Darp nedeniyle dişleri kırılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Mahalle sakinlerinden Hulusi Yıldız, “Aile arasında kavga çıkmış, erkek kadını dövmüş. Tatsızlık sonucunda komşular telefon edip polis çağırmışlar. Polis geldikten sonra adam sinirli bir şekilde polise kafa falan vurmuş. Polis ekibi geldikten sonra da tekrar polis arabasına tekme falan vurmuş. Bayağı ortalık karıştı, sonra da adamı alıp götürdüler. Arabaya vurması nedeniyle polis de kaza yaptı. Kadın da ‘O benim kocamdır’ diye arka çıkmış” ifadelerini kullandı.

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#Küçükçekmece#Kadına Şiddet#Polise Mukavemet

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