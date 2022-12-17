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Küçük kız çocuklarını evlendirmek günahtır vebali ağırdır

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#Diyanet İşleri Başkanlığı#İslam#Çocuk İstismarı
Küçük kız çocuklarını evlendirmek günahtır vebali ağırdır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 07:00

H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesiyle ilgili yargı süreci devam ederken,  bu hafta cuma hutbesinin konusu erken evlilik ve çocuk istismarı oldu.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nca tüm camilerde okutulan cuma hutbesinde özetle şunlar söylendi: “Çocuklarımız, Cenab-ı Hakk’ın bizlere bahşettiği kıymetli bir emanettir. Onları her türlü ihmal ve istismardan korumak, dini, ahlaki, hukuki ve insani sorumluluğumuzdur.Ne acıdır ki, yozlaşmanın, ahlakı ve hukuku kaybetmenin, vicdansızlığın bedelini en fazla çocuklar ödüyor. Bu mağduriyetlerden biri de ‘küçük yaşta evlilikler’, ‘çocuk evlilikleri’, ‘çocuk gelinler’ gibi ifadelerle gündeme gelen aşırılıklardır.

İSLAM’LA İLGİSİ YOK

Kız çocuklarını, aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan evliliğe zorlamak ve bunu İslam dininden hareketle meşrulaştırmaya çalışmak büyük bir günah, ağır bir vebaldir. Bu yanlış tutum ve söylemin İslam’ın evlilik anlayışıyla hiçbir ilgisi yoktur. Çocukların emeğinin, bedeninin, geleceğinin istismar edilmesi, insanlığın iflas ettiğinin bir göstergesidir. Nerede, nasıl, ne zaman olursa olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, çocukların ihmal ve istismarı, akılla, vicdanla ve ahlakla bağdaşmayan, insanlık dışı bir eylemdir. Bir çocuğun hayatını karartmak, insanlığa ve vicdana karşı işlenebilecek en büyük cürümdür. Hem Yüce Allah hem de insanlık önünde hesabı verilemeyecek ağır bir suçtur.

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ERGEN OLMAK YETERLİ DEĞİL

İslam’a göre kadın ve erkek hem duygusal ve fiziksel hem de ruhsal ve zihinsel olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşd yaşına gelmeden evlendirilemez. Zira evlilik için sadece ergen olmak yeterli değildir. Ergenlik biyolojik bir süreçtir. Evlilik ise reşit olmayı gerektirir. Ülkemizde evlilik yaşının asgari sınırı on sekiz olarak kanunlarla belirlenmiştir. Evlilik yaşı ile ilgili sınırlara riayet edilmesi gerekli bir davranıştır.”

İSTİSMARA KARŞI ORTAK MÜCADELE

“Çocuklarımıza yönelik her türlü ihmal ve istismara karşı hep birlikte mücadele edelim. Çocuk istismarı gibi son derece hassas bir konuyu bilinçaltı mesajlarla İSLAM ve Müslümanlarla ilişkilendirmeye çalışanlara karşı da uyanık olalım.”

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#Diyanet İşleri Başkanlığı#İslam#Çocuk İstismarı

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