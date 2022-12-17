O baba ve koca F tipi’ne gidecek

Haberin Devamı

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesiyle ilgili 2020 yılında yaptığı şikâyet üzerine başlatılan soruşturma, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6’şar ay, H.K.G.’nin evlendirildiği istismarcı Kadir İstekli hakkında ise ‘Çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından toplam 67 yıl 10 ay 15 gün hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma günü olarak 22 Mayıs 2023’te karar kıldı.

Gözden Kaçmasın Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in ifadeleri ortaya çıktı Haberi görüntüle

BAKANLIK ve H.K.G. TALEP ETMİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mağdur H.K.G.’nin avukatları duruşma tarihinin öne çekilmesi ve sanıkların tutuklanması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme duruşma tarihini öne çekerek 30 Ocak 2023’te yapılmasına karar verdi. Ardından baba ve istismarcı için yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan iki şüpheli, önceki gün sevk edildikleri adliyede, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi. Mahkeme, ikilinin İstanbul dışında, yüksek güvenlikliF Tipi Cezaevi’ne nakledilmesine karar verdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın 6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı Haberi görüntüle

YÜKSEK GÜVENLİKLİ

F Tipi adı, yüksek güvenlikli cezaevlerine veriliyor. Sosyal tecrit modeline dayalı F Tipi cezaevlerine genellikle devlete karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan dolayı tutuklu ya da hükümlüler konuluyor. Tek kişilik ve 3 kişilik koğuşlarda kalan tutuklu ve hükümlülerin, birbirleri ve infaz memurlarıyla en az şekilde iletişim kurmasına izin veriliyor.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: ‘ÖLÜNCE HESAP VERİRİM’

Tutuklanan iki şüphelinin Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde verdikleri ifadeler de ortaya çıktı. Baba Gümüşel, “Yakalama kararını kabul etmiyorum. Mahkemeye dışarıdan müdahale üzerine verilen kararın uygunsuz bir iş olduğuna itikat ediyorum. Önce tutuklama kararı verilmedi. Ben Rabb’imden korkarım, ölünce ona hesap vereceğim. Siz de hesap vereceksiniz” dedi. İstekli ise “Mahkemenizin duruşma tarihi ilk olarak mayıs ayına verildi. Sonra ocak ayına alındı. Hakkımda yakalama kararı çıkarılması üzerine gidip kendim teslim oldum” diye konuştu.

Haberin Devamı

İŞTE O RAPOR

H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesiyle ilgili davada, dosyaya giren 2012 tarihli yaş tespiti raporu da ortaya çıktı. Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde o zaman 14 yaşında olan H.K.G. yerine büyük yaşta başka bir kişi teste sokularak alınan kemik yaşı tespit raporunda, H.K.G.’nin doğum tarihi 8 Mart 1998 olarak belirtiliyor. 14 yaşındaki H.K.G.’ye ruhen ve bedenen 21 yaş ile uyumlu olduğu değerlendirmesi yapılıyor.