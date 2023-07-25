Küçük çobanın büyük başarısı

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Her yıl yaylada ailesiyle birlikte çadırda kalan, keçi sağımından peynir yapımına kadar her işi yapan Muhammet yine elinde kitap hayvanların peşinde ders çalışmayı bırakmıyor. LGS’de tek bir soruyu yanlış yapan küçük çoban üniversite sınavında da aynı başarıyı göstermek istiyor. Hedefi ise iyi bir cerrah olmak.

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Muhammet zor şartlarda kazandığı başarının sırrını şu sözlerle anlattı: “keçi ve ineklerimiz var. Bizim rızkımız burası. Bir de kasabımız var. 43 tane düvemiz var. Onları büyütüp kestikten sonra kasapta satacağız. Ben LGS’den 494 puan aldım. Bir yanlışım var oda fenden. O soru kolaydı ama ben dikkat etmedim. Başarımın sırrı ailem. Ailem benimle ilgilendi. Telefonum yok ve televizyonu da kaldırdım. Öğretmenlerim benimle çok ilgilendi. Adil hocam Elazığ’a gidip benim istediğim kaynak ve kitapları alıyordu. Ben de çalışıyordum.”

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BABA YÜCEL YAZAR GURURLU: ÖNEMLİ OLAN ZEKÂ VE HEVES

- Oğluyla gurur duyduğunu dile getiren baba Yücel Yazar, çok heyecanlıydı: “İlk önce çocuğun kendisinde olacak. Zekâ ve heves olacak. Aile ortamı ve okulu iyi olacak. Çok şükür biz bu üçünü de bir arada yakalayabildik. Bizim gelirimiz kısıtlı. Gerek iş yerimde gerekse yaylada Muhammet yardımcı oldu. Bazen benim işlerimi yapıyor bazen de çobanlık yaptı. Dağda eğitimini bu şartlarda aldı.”