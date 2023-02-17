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Kronik hastalığı olana mobil doktor

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#Deprem#Sağlık Bakanlığı#UMKE
Kronik hastalığı olana mobil doktor
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Deprem afetinin vurduğu bölgede, Sağlık Bakanlığı’nın UMKE ekipleri, ilçe ilçe, köy köy gezerek tansiyon, şeker, kalp gibi  kronik hastalıkları olanları tek tek kontrol edip ilaç  dağıtıyor. Branş doktorlarının da yer aldığı ekipler evde bakım hastalarının da genel bakımlarını yapıyor.

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Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), deprem bölgesinde kronik hastalığı olan depremzedelere mobil sağlık hizmeti vermeye başladı. Özellikle tansiyon, şeker ve kalp hastalarına ayaktan hizmet veren ekipler ilaç ihtiyacı olan vatandaşlara da ilaç temin ediyor. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgi şöyle:

BRANŞ HEKİMLERİ DE VAR

“Mobil sağlık hizmeti il, ilçe ve köylerde veriliyor. Bu ekiplerde branş doktorlarımız da var. Bölgede ulaşamadığımız köyler dahil, herhangi bir ilaca, bakıma ihtiyacı olan kimse kalmaması için çalışıyoruz. Hastanın genel muayenesi (tansiyon, şeker, kalp dahil) hekim tarafından yapılıyor, ihtiyaçları belirleniyor. İhtiyaçların listesi oluşturuluyor ve karşılanıyor. Evde bakım hastalarının da genel bakımları yapılıyor. Engelli hastalarımıza da hizmet veriyoruz. Tam donanımlı arazi araçlarımız mevcut. Çadır ekiplerimiz de var. Çadır hastaneler de kurduk. İlk günden bugüne kadar sadece Adıyaman Gölbaşı’nda çadırda 2 bin 800 hasta baktık. 1500 hasta bakımı da mobil ekiplerle yapıldı.”

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Kronik hastalığı olana mobil doktor

‘SALGINA KARŞI SAHRA TUVALETİ KURULMALI’

deprem bölgesi için salgın hastalıklara karşı uyarılar da devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, bölgede, fare idrarıyla bulaşan leptospiroz, uyuz, sıtma ve şark çıbanı, sıkışık yaşam nedeniyle boğmaca difteri ve kızamık, Hepatit B ve C hastalıkları riski bulunduğunu açıkladı. Prof. Dr. Akın, Hürriyet’e şunları söyledi: “ Afetlerde ilk alınması gereken önlem, arama ve kurtarma çalışması yapılırken, depremzedelere sağlıklı içme ve kullanma suyu ve tuvalet ihtiyaçlarını giderecek geçici tuvaletlerin yapılmasıdır. Bunun için sahra tuvaletleri ya da kuru hela çukurları hazırlanmalı.”

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#Deprem#Sağlık Bakanlığı#UMKE

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