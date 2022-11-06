‘Krizlerde anahtar biz olduk’

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin iktidara gelişinin 20’nci yılı nedeniyle düzenlenen 21’inci Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu’nda yaptığı konuşmada da şu mesajları verdi: “Diplomaside uyguladığımız dengeli, tarafsız ve barışçıl politikalarla krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyoruz. Siyaset usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir. Küresel ölçekte meydana gelen her hadisenin bölgesel ve yerel düzeyde de etkileri olduğunu biliyoruz.

Esir takası ile tahıl koridorunun açılması ve devam ettirilmesindeki kritik rolümüz ülkemizin diplomatik gücünü gösteren önemli birer örnektir. Biz bu süreç içerisinde Sayın Putin’le olan münasebetlerimiz, Sayın Zelenski ile olan münasebetlerimiz, Sayın Guterres ile olan münasebetlerimiz, ne uzak ne yakın dengeyi kurmak suretiyle süreci işletme fırsatını bulduk.

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DEVRİM KİSVESİ

Son dönemde dünyanın pek çok farklı yerinde denenen, hepsi de o ülkelerin ve insanlarının felaketiyle sonuçlanan devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerini Türkiye’de teşmil etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Türkiye, yüksek insan gücüyle kendi yolunu çizecek ve o yolda yürüyecek dirayete sahiptir.”

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NDAN ÇİFTE NİŞAN

- Kültür ve bilim kenti Semerkant’ta 11 Kasım’da 9’uncusu düzenlenecek ‘Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çifte nişan verilecek. Üye ülkeler, Türk dünyasına hizmetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Türk Dünyası Ali Nişanı’, Özbekistan da ‘Milli Nişan’ takdim edecek. Zirve kapsamında 10 Kasım’da Dışişleri Bakanlar Konseyi toplanacak, 1 gün sonra ise üye ülkelerin liderleri bir araya gelecek. Liderler, zirve dışında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu kapsamda liderler ile ikili görüşmeler yapacak. (Şaduman UNUTMAZ/DHA)