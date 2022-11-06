Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Krizlerde anahtar biz olduk’

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Zelenski
‘Krizlerde anahtar biz olduk’
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin iktidara gelişinin 20’nci yılı nedeniyle düzenlenen 21’inci Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu’nda yaptığı konuşmada "Diplomaside uyguladığımız dengeli, tarafsız ve barışçıl politikalarla krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin iktidara gelişinin 20’nci yılı nedeniyle düzenlenen 21’inci Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu’nda yaptığı konuşmada da şu mesajları verdi: “Diplomaside uyguladığımız dengeli, tarafsız ve barışçıl politikalarla krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyoruz. Siyaset usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir. Küresel ölçekte meydana gelen her hadisenin bölgesel ve yerel düzeyde de etkileri olduğunu biliyoruz.

Esir takası ile tahıl koridorunun açılması ve devam ettirilmesindeki kritik rolümüz ülkemizin diplomatik gücünü gösteren önemli birer örnektir. Biz bu süreç içerisinde Sayın Putin’le olan münasebetlerimiz, Sayın Zelenski ile olan münasebetlerimiz, Sayın Guterres ile olan münasebetlerimiz, ne uzak ne yakın dengeyi kurmak suretiyle süreci işletme fırsatını bulduk.

Haberin Devamı

DEVRİM KİSVESİ

Son dönemde dünyanın pek çok farklı yerinde denenen, hepsi de o ülkelerin ve insanlarının felaketiyle sonuçlanan devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerini Türkiye’de teşmil etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Türkiye, yüksek insan gücüyle kendi yolunu çizecek ve o yolda yürüyecek dirayete sahiptir.”

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NDAN ÇİFTE NİŞAN

- Kültür ve bilim kenti Semerkant’ta 11 Kasım’da 9’uncusu düzenlenecek ‘Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çifte nişan verilecek. Üye ülkeler, Türk dünyasına hizmetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Türk Dünyası Ali Nişanı’, Özbekistan da ‘Milli Nişan’ takdim edecek. Zirve kapsamında 10 Kasım’da Dışişleri Bakanlar Konseyi toplanacak, 1 gün sonra ise üye ülkelerin liderleri bir araya gelecek. Liderler, zirve dışında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu kapsamda liderler ile ikili görüşmeler yapacak. (Şaduman UNUTMAZ/DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Zelenski

BAKMADAN GEÇME!

İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos

BAKMADAN GEÇME!

İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos