Kritik toplantıya damga vuran diyalog

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim tartışmalarını değerlendirirken Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Hiç kimse vazgeçilmez değildir, Genel Başkan, siz de ben de. Burası Atatürk’ün partisi, kimler geldi kimler geçti” dedi.

SİYASETİN GÖBEĞİNDE OLACAĞIZ

Kılıçdaroğlu da toplantıda konuşan 30’un üzerinde belediye başkanının değerlendirmelerini yanıtlarken isim vermeden İmamoğlu’nu hedef alarak, “Denildi ki, hiç kimse vazgeçilmez değildir. Sanırım bu Churchill’in sözü. Hatta bu sözü şöyle söyler, ‘İngiltere’nin mezarlıkları kendini vazgeçilmez sanan insanlarla doludur’. Ben de katılıyorum, kimse vazgeçilmez değildir. Ben de ömrümün sonuna kadar genel başkan olmayı düşünmüyorum. Tabii ki genel başkan da değişecek. Ama parti ilkelerine bağlı, partiyi ileriye götürecek, geçmişi temiz birini bulun yarın sabah bırakacağım.”

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Kılıçdaroğlu’nun toplantının başındaki, “Seçime 220 gün kaldı. Parti içi meseleleri kamuoyu önünde tartışmayalım. Bu yerel seçimde negatif etki yapar” sözlerine de İmamoğlu, “Sayın Genel Başkanım, siyaset yapmamamıza ilişkin tavsiyelerinizi doğru bulmuyorum. Biz Türkiye’nin en az yüzde 50’sini oluşturan belediye başkanları olarak elbette siyasetin göbeğinde olacağız, partimizin meselelerini konuşacağız, bu bizim görevimizdir” diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu da, “Ben siyaset yapmayın demedim. Benim dediğim, yerel seçimler yaklaşmışken parti içi meselelerimizi kamuoyu önünde tartışmayın. Ayrıca yerel yöneticiler genel siyasete bu kadar girmesinler, genel siyasete bu kadar nüfuz ederlerse kendileri de zarar görürler. Onların görevi seçildikleri beldelerine hizmet etmektir, hele de seçim yaklaşmışken” dedi.

KILIÇDAROĞLU: KURULTAYI EYLÜLE ÇEKİN DEDİM

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, toplantıda kurultay tartışmalarını değerlendirirken de, “Seçimden önce yapacağız” dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise parti içindeki tartışmaları işaret ederek, “Parti ikiye bölündü. Benim önerim, kongrelerde bölünen arkadaşlar bir araya gelip ortak liste çıkarsınlar. Benim hocanız, ağabeyiniz olarak sizden isteğim kurultayı yerel seçimden sonraya bırakın” dedi. Kılıçdaroğlu da, “Ben arkadaşlara alabilirseniz kurultayı daha erkene alın, eylüle çekin dedim. Ama arkadaşlar mümkün görünmüyor, yetişmiyor dediler. Yılmaz Hocamızın bu önerisi de tabii ki bizim için anlamlı. Önce ya da sonrayı değerlendirmemiz lazım” diye konuştu.

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HAYIR TOPARLAMIYORUZ...

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın toplantının başında, “Kısa konuşalım, beşer dakika olsun mümkünse” uyarısında bulunduğu, süreyi aşanları ise “Toparlayalım” diye uyardığı ortaya çıktı. 10 kadar başkanı uyaran Akın’ın, İmamoğlu’na yaptığı uyarı ise tartışma yarattı. İmamoğlu, “Hayır toparlamıyoruz Ahmet Bey, buraya geldik, konuşacağız” diye karşılık verdi. Akın’ın, İmamoğlu ile girdiği tartışmayla toplantıda gerilimi artıran Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nu da süreyi aştığı için “Toparlayalım” diye uyardığı da öğrenildi..