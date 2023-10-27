Kritik kurultayda ‘patron’ koltuğu İmamoğlu’nun

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CHP’de büyük yarışa sahne olan kurultay sürecine dengeleri değiştirebilecek sürpriz bir gelişme damgasını vurdu. Kurultayda ‘Divan Başkanlığı’ yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kurultayda Kılıçdaroğlu’na karşı yarışacak Grup Başkanı Özgür Özel’in en önemli destekçisi olması nedeniyle bu görevlendirme genel merkezci kanatta sürpriz etkisi yarattı. “İmamoğlu kurultay sürecinin en önemli taraflarından biri, Divan Başkanlığı ise tarafsızlık isteyen bir görev, bu nasıl olacak?” tepkileri kulislere yansıdı.

SAHADAN ÇEKİLDİ Mİ?

Genel Merkez’e yakın bazı çevreler ise bu gelişmeyi, “Genel Başkan kurultay dengelerini değiştirebilecek kritik bir hamle yaptı. Divan Başkanlığı asgari tarafsızlığı gerektirir, o nedenle bu hamle kurultaya sayılı günler kala İmamoğlu’nun sahadan çekilmesi anlamına da gelebilir. Bir yandan divanda oturup kurultayı yönetmeye hazırlanırken bir yandan da kurultayın tarafı olarak sahada olması en azından şık olmaz. Zaten kendisi de bu hassasiyeti gösterecek nezaket ve deneyime sahip bir politikacıdır” diye yorumladılar.

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DEĞİŞİMCİLER MUTLU

İmamoğlu ile ilgili bu gelişme, günlerdir kurultaya yönelik delege savaşı için sahada olan değişimci kanatta ise memnuniyet yarattı. Özel dün Zonguldak’ta, “İmamoğlu’nun Divan Başkanı olması en çok bizleri memnun eder. Değişim sürecinde Ekrem Bey’in ortaya koyduğu irade son derece kıymetlidir. Değişimciler 100 oy bile alamaz noktasından, başa baş bir noktaya geldiysek, bu süreçte değişimin gücünün gitgide arttığı konuşuluyorsa, değişime karşı olan arkadaşlar ‘Ekrem Bey, Divan Başkanı olsun, anlaşalım’ diyorlarsa, bu hem Ekrem Bey’in şahsına duyulan güveni hem de değişimin gücünü gösterir” dedi.

BAŞKANLAR DİVANI MI?

- İmamoğlu ile ilgili gelişmenin ardından CHP kulislerinde kurultayda görev alacak Divan’ın ağırlıklı olarak belediye başkanlarından oluşturulabileceği de konuşuluyor. Dün İmamoğlu’nun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile de görüşen Kılıçdaroğlu’nun Yavaş’a da Divan’da görev önerdiği iddiaları kulislere yansırken, Divan’da bir kadın belediye başkanının da yer alacağı, bu ismin de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ya da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olabileceği belirtiliyor.

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Kulislere göre İmamoğlu’na bu öneri, Kılıçdaroğlu’nun kurultay salonunun düzenlenmesi ve yönetimi görevini verdiği PM üyesi Gürsel Erol tarafından iletildi. Öneriye sıcak bakan İmamoğlu, kurultayın sağlıklı bir biçimde yapılmasına yönelik Divan’da yer alacak diğer üyeler, delege imzaları ve salon güvenliği gibi teknik detayları Kılıçdaroğlu ile görüşmek isteyince, dün Ahlatlıbel’deki buluşma gerçekleşti. CHP’lilere göre samimi bir ortamda geçen bir saatlik görüşmeden taraflar mutlu ayrıldı.