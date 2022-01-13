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Sular 2 metre yükseldi, Köyceğiz Gölü taştı.... İlçe sular altında kaldı

#Muğla#Köyceğiz#Sağanak Yağış

Dünden bu yana Muğla'da etkili olan yağış nedeniyle Köyceğiz Gölü taştı. Muğla'nın bir çok ilçesinde ev ve iş yerlerini su bastı. DHA muhabiri Fırat Akay, CNN Türk canlı yayınında Köyceğiz Gölü'nün yaklaşık 2 metre yükselip taştığını, göldeki suyun çekilmesinin yaklaşık bir haftayı bulabileceğini söyledi. Ekiplerin kent genelinde su tahliyesi için çalıştığını söyleyen Akay, yağışın etkisini yitirdiğini ancak hava sıcaklığının düştüğünü belirtti.

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Köyceğiz Gölü taştı, cadde ve işletmeler sular altında kaldı. DHA muhabiri Fırat Akay, CNN Türk canlı yayınında ilçedeki son durumu şöyle anlattı:
"Muğla'da pazar günü kuvvetli sağanak yağış etkisini göstermişti. Birçok ilçede ev ve işyerlerini su bastı. Köyceğiz Gölü yoğun yağış nedeniyle yaklaşık 2 metre yükseldi ve yükselen sular 2 km'lik Kordon Boyu Caddesi'ne kadar uzandı. Vatandaşlar restoranların sahil kısmında olan masa ve sandalyeleri içeriye taşıyorlar.

Burada sadece işletmeler değil parklar, bahçeler ve evler de sular altında kaldı. Parklarda belediye ekipleri tarafından su tahliye işlemi gerçekleştirildi. Su seviyesi 40 cm, 60 cm Kordon Boyu Caddesi'nde...

Buradaki vatandaşlar kano ile cadde üzerinde hareket ettiler. Göldeki ördekler ve kazlar da yükselen suyla birlikte şehir merkezine, parklara kadar geldi.

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Sular 2 metre yükseldi, Köyceğiz Gölü taştı.... İlçe sular altında kaldı

BÖLGE BOŞALTILDI... SUYUN ÇEKİLMESİ BİR HAFTAYI BULACAK

Evler ve iş yerlerini su bastı, belediye ekipleri iş yerlerini, evlerden su tahliye çalışmasını gerçekleştirdi. Suyun çekilmesi zaman alacak. Göldeki suyun çekilmesinin bir haftayı bulabileceği söyleniyor. Vatandaşlar da tedbiren bu bölgeyi boşaltmış durumda. Rüzgar da var. Rüzgarla birlikte su akışı daha da artıyor.

Muğla genelinde pazar günü çok etkiliydi yağış. Bodrum, Marmaris, Ortaca'da ev ve iş yerlerini su bastı. Bodrum'da 131 haneyi su basmıştı. Marmaris'te de onlarca ev ve iş yerini su bastı.

Sular 2 metre yükseldi, Köyceğiz Gölü taştı.... İlçe sular altında kaldı

TARIM ARAZİLERİ DE SULAR ALTINDA KALDI

Burada belediye ekiplerinin su tahliye çalışması kent genelinde sürüyor. Tarım arazileri sular altında kalmıştı. İl Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalarını, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Oradaki tahliye işlemleri sürüyor.

Sular 2 metre yükseldi, Köyceğiz Gölü taştı.... İlçe sular altında kaldı

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SU SEVİYESİ YÜKSELDİĞİ İÇİN TAHLİYE ETMEK GÜÇ

Buradaki gölün ise kendi çekilme gününe kadar beklenileceğini söylüyor. Belli yerlerdeki suyun tahliyesi yapılacak ama gölün su seviyesi çok yüksek. Mevcut suyun 2 metre, 3 metre üstüne çıktığı için buradaki suyu taşımak, tahliye etmek bir hayli güç olacak.

Sular 2 metre yükseldi, Köyceğiz Gölü taştı.... İlçe sular altında kaldı

Yağmurların hemen ardından Muğla genelinde güneşli hava hakim şu anda ama sıcaklıklar mevsim normallerinin altında. Kent genelinde yağışların şu an için etkisini yitirdiğini söyleyebiliriz."

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#Muğla#Köyceğiz#Sağanak Yağış

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