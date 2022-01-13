Marmaris'te dere taştı! Cadde ve sokaklar nehre döndü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi Putin çileden çıktı... Artık çizgiyi aştınızUzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi! Putin çileden çıktı... 'Artık çizgiyi aştınız'#ABD
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'#Beşiktaş
AB Büyükelçileri ile toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iş birliği ve diyalog çağrısıAB Büyükelçileri ile toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iş birliği ve diyalog çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Marmariste denizin rengi değişti Cadde ve sokaklar nehre döndüMarmaris'te denizin rengi değişti! Cadde ve sokaklar nehre döndü#Marmaris
Guardioladan Torrent sözleri G.Sarayın başına geçince yeniden gündem oldu...Guardiola'dan Torrent sözleri! G.Saray'ın başına geçince yeniden gündem oldu...#Galatasaray
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
Uzmanlar son sözü söyledi: Artık sıra erkeklerdeUzmanlar son sözü söyledi: Artık sıra erkeklerde!#Çin
NASA yıllardır arıyordu... Burnumuzun dibinden çıktıNASA yıllardır arıyordu... Burnumuzun dibinden çıktı!#NASA
Dünyanın kara kutusu göründü... İşte insanlığın son umuduDünyanın 'kara kutusu' göründü... İşte insanlığın son umudu #Dünya
Emine Ünün gözyaşları... Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdıEmine Ün'ün gözyaşları... 'Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdı'#Emine Ün
Cansu Kurtcunun dadı isyanı: Korkunç paralar telaffuz ediliyorCansu Kurtcu'nun dadı isyanı: Korkunç paralar telaffuz ediliyor#Cansu Kurtcu
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlinBu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
HABERLERGündem Haberleri

Marmaris'te dere taştı! Cadde ve sokaklar nehre döndü

#Marmaris#Muğla#Yağış
Marmariste dere taştı Cadde ve sokaklar nehre döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 1 yılda yağan yağmurun yaklaşık 3'te 1'i, 4 günde düştü. Yılda ortalama metrekareye 1126 kilogram yağışın düştüğü ilçede 4 günde bu oran metrekareye 414,6 kilogram olarak ölçüldü. Marmaris'teki yağışlar nedeniyle 27 araç hasar gördü, 4 dere taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.

Haberin Devamı

Marmaris ve 13 kırsal mahallesinde, 8 Ocak'ta başlayan yağmur, akşam saatlerinde, 20 dakika süren ve şiddetini artırdıkça ceviz büyüklüğüne ulaşan doluya döndü. İlçe merkezi, uzun süreli dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolunun ardından yağmur da düne kadar devam etti. En yüksek yağış miktarı 9 Ocak'ta yaşandı, 24 saatte metrekareye 200 kilogram yağmur düştü. 4 gün süreyle, aralıksız devam eden yağmurlar nedeniyle ilçedeki toplam 51 ev, iş yeri, bahçe ve tarlada su baskını yaşandı. Dolu ve yağmur nedeniyle 27 araç hasar gördü, 4 dere taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.

TOPRAK KAYMASI

İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan dağlık alanların çıplak kalmasıyla akan çamurlu sular 2 istinat duvarını yıktı, toprak kaymaları meydana geldi.

Gözden Kaçmasın

Marmariste yoğun yağışMarmaris'te yoğun yağış!Haberin Tüm Görselleri

Toprak kayması ve su taşkınları nedeniyle Marmaris- İçmeler Mahallesi arasındaki 11 kilometrelik ve İçmeler Mahallesi-Asparan mevkisi arasındaki 17 kilometrelik yol ile İçmeler-Turunç, Bayır ve Osmaniye Mahallesi'ni birbirine bağlayan kara yolu trafiğe kapatıldı. Marmaris Körfezi ve İçmeler Mahallesi'nde dağ eteklerinden derelere dökülen çamurlu sudan deniz de kahverengiye döndü.

Marmariste dere taştı Cadde ve sokaklar nehre döndü

Kırsal mahallerde zarar gören enerji nakil hatları sebebiyle de elektrik kesintileri yaşandı.
Marmariste dere taştı Cadde ve sokaklar nehre döndü

3 İŞÇİ YARALANDI

Haberin Devamı

Çalışmalar sırasında 3 işçi kaygan zeminde düşüp hafif yaralandı. Görevliler, yağan yağmurda, olumsuzluk yaşanan alanlarda temizlik ve yolun açılması için seferber oldu.

Marmariste dere taştı Cadde ve sokaklar nehre döndü

Konut, tarla ve bahçelerde sular tahliye edildi. Marmaris İlçe Defterdarlık Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışması yaptı.

30 YIL ÖNCE METREKAREYE 466 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞMÜŞTÜ

Yılda ortalama metrekareye 1126 kilogram yağış düşen Marmaris’te 4 günde yağan yağmurun metrekareye 414,6 kilogram olduğu belirtildi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçeye en son 30 yıl önce 12 Aralık 1992'de 4 günde metrekareye 466 kilogram yağmur düştüğü için sel felaketi yaşandığını, denizle caddelerin birleşip araçların suda sürüklendiği bildirildi.

Gözden Kaçmasın

Sıfır araçlar için ÖTV matrahı değiştirildi İşte yeni otomobil fiyatlarıSıfır araçlar için ÖTV matrahı değiştirildi! İşte yeni otomobil fiyatlarıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Marmaris#Muğla#Yağış

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler