Koruyucu ailede rekor başvuru

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, koruyucu aile olmak isteyen vatandaşların neler yapması gerektiğini Hürriyet’e anlattı. Şahin koruyucu aile olmak için ilk başvurunun e-Devlet’ten yapılması gerektiğini belirterek, “Arama butonuna koruyucu aile yazıyoruz. Uyarılar takip edilerek, talep edilen bilgi girişleri yapılıyor. Uyarı metni iyi okunmalı. ‘Koruyucu aile ilk görüşme talebi’ yapıldıktan sonra il müdürlüklerindeki meslek elemanı arkadaşlarımız ailelere dönüş yapıyorlar. Daha sonra bir randevu oluşturuluyor. Hanede sosyal inceleme yapıyorlar. Yaklaşık üçer haftalık sürelerle 5 görüşme yapılıyor.

Çok fazla vatandaş koruyucu aile talebinde bulundu. Şu anda rakam 300 bini geçti. Aileleri çok büyük bir ciddiyetle tespit ediyoruz. Burada ailelerin kararlılığı çok önemli. Çocukları alıp ‘Yapamıyoruz’ deyip bize geri teslim etmeleri çocukta travmaya neden olur. Bu yüzden ince eleyip sık dokuyoruz.

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AYRI ODASI OLMALI

Meslek elemanlarının dönüş yaptığı ailelerle yapılan görüşmeler raporlandırılıyor. Evli ya da bekâr, kadın ya da erkek fark etmez, herkes koruyucu aile olabilir. Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 25-65 yaş aralığında bulunması, adli sicilinin temiz olması, en az ilkokul düzeyinde eğitiminin bulunması ve düzenli gelirinin olması gerekiyor. Bunun yanı sıra koruyucu aile olmak konusunda eşinizle hemfikirseniz (tabii evliyseniz), şefkatliyseniz, hoşgörülüyseniz, çocuğa güzel bir ortam sağlayabiliyorsanız, çocuğa ayrı bir oda verebiliyorsanız, sağlıklıysanız, o zaman koruyucu aile olabilirsiniz.

Koruyucu aile geçici bir hizmet türü. 0-18 yaş arası tüm çocuklarımızı koruyucu ailelere yerleştirebiliyoruz. Tabi ilk tercih anne babaya en çok ihtiyaç duyulan 0-6 yaş dönemindeki çocukların yerleştirilmesi oluyor. Genellikle bu çocukların biyolojik ailesi var. Buradaki asıl amaç çocuk biyolojik aileye dönene kadar bakımını sağlamanız. Yani çocuk kuruluşta kalmak yerine sizin yanınızda sevgi ile büyüyor. Bu çocuklar geçici süreyle koruyucu aile yanında kalabildiği gibi, bazen 18 yaşını tamamlayabiliyor.

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9 BİN ÇOCUK YENİ YUVASINDA

Türkiye genelinde yurtlarda 14 bin civarında çocuk kalıyor. Koruyucu ailelerimizde toplam 9 bin çocuk var. Şu anda 7 bin 430 koruyucu ailemiz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuğun her türlü ihtiyacının karşılanmasına destek oluyoruz. Koruyucu ailelere çocukları yerleştirildikten sonra izleme süreçlerimiz oluyor. Hanede çocuğu izliyoruz. İlk yıl her ay izleme yapıyoruz. Daha sonra üçer aylık dönemlerle yılda 4 kez izliyoruz. Yani aile çocuğa devletle birlikte bakıyor. Yapılan 5 görüşmenin ardından uygun bulunursa aileye ‘koruyucu aile’ statüsü veriliyor. Çocuk hakları açısından çocuğa uygun aile eşleştirmesi yapıyoruz. Bir koruyucu aileye üç çocuk yerleştirebiliyoruz. Kardeşleri ise asla ayırmıyoruz.

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Şu anda kuruluşlarımızda kalan çocuklar öncelikli olmak üzere koruyucu ailelere yerleştiriyoruz. Depremzede olup da süreç içinde ailesi bulunamayan çocuklar için de koruyucu aile süreci daha sonra işletilecek. Deprem sonrası koruyucu aile olma konusunda büyük bir talep var.”

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Türkiye’yi yasa boğan Deprem felaketi sonrasında binlerce çocuk ailesiz kaldı. Binlerce kişi de ailesiz kalan bu çocuklara koruyucu aile olmak için başvuruda bulundu. Hatta 24 gün içerisinde 319 bin başvuruyla Türkiye tarihinde koruyucu aile olma talebi rekoru kırıldı. Peki koruyucu aile olma süreci nasıl işliyor? Bir çocuğa koruyucu aile olmak için nasıl süreçlerden geçilmesi gerekiyor? Bu soruları Kırmızı Çocuklar Derneği kurucusu ve başkanı Simay Bülbül’e yönelttik. Kendisi de koruyucu aile olan Simay Bülbül konuyla ilgili çok sayıda doğru bilinen yanlış olduğunu söylüyor: ”Kısa sürede koruyucu aile olmak mümkün değil. Ayrıca ‘Depremzede çocuk almak istiyorum’ diye özel bir istek de olamaz.”

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EVE GELECEKLER

Depremin ilk haftasından bu yana koruyucu aile olma başvurusunda patlama olduğunu söyleyen Bülbül, “İlk başvuruyu yapmak çok kolay, dijital bir form dolduruyorsunuz. Daha sonra başvuru yapan insanlar gruplar halinde konferans salonlarına davet edilecek. Esas kayıtlar orada yapılacak. Yetkililer eve kontrole gelecekler, psikolojik durumla ilgili belgeler isteyecekler. Sürecin tamamlanması 1 yıl civarı olur. Çoktan başvurusunu yapmış yüzlerce koruyucu aile var. İlk yerleştirmeler sıradaki koruyucu aileden başlayacak” diyor.

ZENGİNLİK ŞART DEĞİL

Bülbül, koruyucu ailelikle ilgili doğru bilinen yanlışları ve koruyucu aile olmayı düşünen kişilere tavsiyelerini sıralıyor: “Koruyucu ailelikte zenginlik beklentisi yoktur. Devletin tek beklentisi bir çocuğa sürekli yuva olabilecek koşulların tam olması. Asgari ücretle geçinen bir aile de tüm bu süreçleri geçip koruyucu aile olabilir. Devlet o çocuğu eğitimi ve yaşamı ile ilgili maddi olarak destekliyor. Depremzede çocuklar travmalarıyla koruyucu ailelerinin yanına gidecekler. Tüm bu süreçlere hazırlıklı olunmalı.”

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AİLE BAKANLIĞI AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önceki gün koruyucu aile olmak isteyenlerle ilgili son bilgileri paylaştı. 6 Şubat’tan bu yana e-Devlet üzerinden yapılan başvuru sayısı 26 Şubat itibarıyla 319 bin 241 oldu.