Koruyucu aile çağrısı

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Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sevgi evlerinde devlet koruması altında yaşayan çocuklara Devlet Konukevi Huber Yerleşkesi’nde iftar daveti verdi. Çocukları kapıda karşılayan Erdoğan, onlarla tek tek ilgilenip sohbet etti. Programa 5 ila 15 yaş arasındaki 30 çocuk katıldı. Çocuklardan biri Emine Erdoğan’ın yanına gelip mektup ve bir oyuncak vererek “Lütfen bunu Cumhurbaşkanımıza okutun, hediyemi de verin, benden selam söyleyin” dedi. Geleneksel ramazan eğlencesi Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterisini izleyen çocuklar doyasıya eğlendi. Alana kurulan standlarda çocuklara ramazan şerbeti, patlamış mısır, pamuk şekeri ve elma şekeri ikram edildi. Programın sonunda okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediyelerini alan çocuklar, Emine Erdoğan’a sarılarak veda etti.

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‘NEŞELİ GÜLÜŞLERİ EN BÜYÜK HAZİNEMİZ’

- Emine Erdoğan, programın ardından Twitter’dan paylaşımda bulunarak “İftar soframız sevgi evlerimizde kalan çocuklarımız için kuruldu. Birlikte Hacivat ile Karagöz gölge oyununu izledik. Yankılanan neşeli gülüşleri, en büyük hazinemiz. Bu vesileyle, yüreklerini devlet himayesindeki çocuklarımıza sonsuz sevgi ile açan bütün koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum. Tüm kalbimle, insanlığın emaneti olan melek çocuklarımızı, kanatları altına alan koruyucu aile sayımızın artmasını diliyorum” dedi.