Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör öğrencisinden şikâyetçi oldu: Korkuyla yaşıyorum

#İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi#Feryal Gün Soysal#Öğrenci
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör öğrencisinden şikâyetçi oldu: Korkuyla yaşıyorum

Prof. Dr. Feryal Gün Soysal, 8 reçeteye bir öğretim üyesinin kaşesini basıp yanına aldığı için uyardığı uzmanlık öğrencisi M.H. tarafından tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. M.H.’nin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirten Prof. Dr. Soysal, “Evime ve işyerime gelirken büyük korku yaşıyorum” dedi.

Haberin Devamı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feryal Gün Soysal’ın iddiasına göre, okuldaki uzmanlık eğitimini tamamlayan M.H. 13 Haziran tarihinde çocuk cerrahisi bölümüne giderek yanına 8 adet reçete aldı ve Doç. Dr. Başak E.’nin kaşesini üzerlerine bastı. Serviste görevli iki doktor da durumu bölüm başkanı Prof. Dr. Feryal Gün Soysal’a iletti. Soysal da durumu okul yönetimine bildirdi ve soruşturma başlatıldı.

Gözden Kaçmasın

İşçi, esnaf emeklisinin zammı yüzde 42.35İşçi, esnaf emeklisinin zammı yüzde 42.35Haberi Görüntüle

M.H. bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından mesajlar göndererek Prof. Dr. Soysal’ı ve annesini tehdit etmeye başladı. “İstanbul’da huzurlu bir adım atamazsınız”, “Hiç kimse sizi bu durumdan kurtaramaz, polis, hâkim, savcı”, “Aşiretler söz sahibidir maalesef”, “Tehditler gerçeğin yüzde biri değil, kim olduğumu anlayamazsınız”, “Kara M., kaç kişi piyasadan kaldırıldı haberiniz yok yani” şeklindeki mesajlar üzerine Prof. Dr. Soysal avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı adayı ne zaman belirlenecek Siyaset dışı aday gündemde miCumhurbaşkanı adayı ne zaman belirlenecek? Siyaset dışı aday gündemde miHaberi Görüntüle

CİNAYETİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Ankara’da akademisyen Ceren Damar Şenel’in, öğrencisi tarafından katledildiğini şikâyet dilekçesinde belirten Prof. Dr. Soysal’ın avukatı, “Bu durum toplumda infial yaratmış bir olay olarak hâlâ hafızalarımızdadır. Toplumda rol ve model olması gereken bu kişinin bu tarz davranışlar sergilemesini hiçbir gerekçe haklı gösteremez. Yüreği insan sevgisi ile dolu olması beklenen doktorluk gibi bir meslek sahibi şahsın bu davranışı cezasız kalmamalıdır. Onuru zedelenen müvekkil, uğradığı şiddet ve korkunun şokunu hâlâ atlatamamış, evine ve işyerine korkusuz olarak gidememiştir. Bu nedenle müvekkilin, uğradığı işkence, hakaret, tehdit ve çalışma hürriyetinin engellenmesinin sona ermesi için M.H.’nin en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Gözden Kaçmasın

Köpekbalığı zannettiler zargana çıktıKöpekbalığı zannettiler zargana çıktıHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi#Feryal Gün Soysal#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz?

#Bayram Tatili
Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat

Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat!

#Zehirlenme
Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz?

#Bayram Tatili
Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat

Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat!

#Zehirlenme
Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık