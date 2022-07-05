 İşçi, esnaf emeklisinin zammı yüzde 42.35

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EMEKLİNİN beklediği zam oranı belli oldu. Temmuz ayında hem görevdeki memurlar ve memur emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını zamlı alacak. Yeni zamlardan dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak. Bugünden itibaren tüm emeklilerin zamlı maaşlarını, ek ödemelerini ve temmuz ayında eline geçecek maaş tutarını kuruşu kuruşa yayımlayacağız. Önce SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ile başlıyoruz.

EN DÜŞÜK AYLIK 3500 TL

Emekliler ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, emekli maaşlarına konu olan, 2022 Ocak-Haziran enflasyonunu açıkladı. Buna göre; SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri 2022’nin temmuz ayında maaşlarını yüzde 42.35 zamlı alacak. Resmi Gazetede yayımlanan kararla da en düşük emekli aylığı 3.500 lira olacak. Sene başında ise en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseltilmişti, şimdi ise 3.500 liranın altında emekli aylığı olmayacak.

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YANLIŞ HESAP YAPMAYIN

Önemli bir noktanın altını çizmekte fayda var ki, okuyucular yanlış hesap yapmasın. Temmuz ayında en düşük emekli aylığı 3.500 lira çıkartılıp, üzerine yüzde 42.35 zam yapılmayacak. Yeni zamla maaşı 3.500 liranın altında kalanların maaşları 3500 liraya tamamlanacak. Şöyle anlatayım. 2021’in Aralık ayında en düşük emekli aylığı 1.911 liraydı. 2022’nin Ocak ayında 1.911 liranın üzerine yüzde 25.47 artış yapıldı; böylece maaş 2.383 liraya çıktı, 2.500 liranın altında emekli aylığı olmayacağından 2.383 lira, 2.500 liraya tamamlandı. Temmuz ayındaki yüzde 42.35’lik zam ise 2.500 lira üzerinden değil, 2.383 lira üzerinden hesaplanacak. Böylece maaş 3.393 lira olacak. Yeni kararla da emekli maaşı 3.500 liraya tamamlanacak. Temmuz zammıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin 2022 yılının tamamında maaşlarına yansıyacak toplam zam oranı yüzde 67.82 oldu.





YARIN: MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI



