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Korktuğu başına geldi! Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik salonu 3 saat arayla iki kez kurşunlandı

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#Dilan Polat#Kara Para#Vergi
Korktuğu başına geldi Şarkıcı Banu Parlakın güzellik salonu 3 saat arayla iki kez kurşunlandı
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 07:22

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat’ın kendisini vurmaları için tetikçi tuttuklarını öne süren şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezi üç saat arayla iki kez silahla kurşunlandı.

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Şarkıcı Banu Parlak’ın sahibi olduğu İstanbul Bahçeşehir’deki güzellik merkezi önceki gece saat 02.00 sıralarında motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı. Merkeze bir mermi isabet ederken sabaha karşı 05.00 sıralarında güzellik merkezine bir saldırı daha gerçekleşti. Bu saldırıda merkezin camlarına 4 mermi isabet etti. Saldırıların motosikletli 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Polis saldırganları yakalamak için araştırma başlatırken Banu Parlak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk saldırının ardından işyerine gideceğini söylemesinin ardından ikinci saldırının gerçekleştiğini ifade etti.

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‘ÇOCUĞUN VAR YAPMA’

Banu Parlak, olayın öncesinde Dilan Polat’ın kendisini aradığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Olaydan önce Dilan Polat beni aradı, ‘Sıla’yı içeri aldılar, Engin’i ve beni de alacaklar bizim hakkımızda paylaşım yapma, çocuğun var yapma’ diyerek beni tehdit etti. Bu olayın öncesi de var, Halil İbrahim K. isimli bir arkadaştan güzellik merkezi açmak için borç alıyorlar. Bu kişi parasını istediğinde de ‘Banu Parlak’ı vur paranı verelim’ diyorlar ama Halil İbrahim K. reddettiği için dizinden vuruyorlar. Önlem alınmadı ve son olarak dükkânım kurşunlandı. Sırada ne var? Ölmem mi gerekiyor? Tek başına çocuk bakan bir kadınım, korkuyorum. Bu insanların yakamdan düşmesini ve can güvenliğimin alınmasını istiyorum.” 

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Korktuğu başına geldi Şarkıcı Banu Parlakın güzellik salonu 3 saat arayla iki kez kurşunlandı

‘BİR ŞEY OLURSA POLAT ÇİFTİ SORUMLUDUR’

Banu Parlak, geçen günlerde sosyal medyadan yaptığı videolu açıklamasında, Dilan Polat’la aralarında yaşananları anlatarak, “Bazı söylemler dolaşıyor günlerdir bir gencin çıkıp iddia ettiği şeyler üzerine can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Ben tek başıma çocuk büyütüyor ayakta duruyorum. Bir anneyi silah ile vurdurmak istemek ne demek. Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat’tır. Kamu oyununa duyurulur. Adalet gerekeni yapacaktır. Yasal süreçten hepinizi haberdar edeceğim” demişti.

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Korktuğu başına geldi Şarkıcı Banu Parlakın güzellik salonu 3 saat arayla iki kez kurşunlandı

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#Dilan Polat#Kara Para#Vergi

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