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Dilan Polat’ın kardeşi serbest bırakıldı

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#Dilan Polat#Engin Polat#Sinem Sıla Doğu
Dilan Polat’ın kardeşi serbest bırakıldı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 07:00

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarının ardından Dilan Polat’ın kardeşi Sinem Sıla Doğu, sosyal medyada paylaştığı videoda iddialara küfürler ederek karşılık verdi.

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Doğu, videoda kokain kullandığını da itiraf etti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün akşam saatlerinde İstanbul Beykoz’daki evinde Sinem Sıla Doğu’yu gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Evinde yapılan aramada, 24 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ve bir gram kokain bulundu. Emniyetteki ifadesinde “Uyuşturucu kullanıyorum. Video 2021 yılına ait, sinirlendim o şekilde söyledim” diyen Doğu, dün Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Sinem Sıla Doğu, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı Beykoz 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nce ‘adli kontrol’ kararıyla serbest bırakıldı.

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#Dilan Polat#Engin Polat#Sinem Sıla Doğu

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