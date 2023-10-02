Dilan Polat’ın kardeşi serbest bırakıldı

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Doğu, videoda kokain kullandığını da itiraf etti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün akşam saatlerinde İstanbul Beykoz’daki evinde Sinem Sıla Doğu’yu gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Evinde yapılan aramada, 24 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ve bir gram kokain bulundu. Emniyetteki ifadesinde “Uyuşturucu kullanıyorum. Video 2021 yılına ait, sinirlendim o şekilde söyledim” diyen Doğu, dün Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Sinem Sıla Doğu, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı Beykoz 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nce ‘adli kontrol’ kararıyla serbest bırakıldı.