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Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 17'nci gününde... Ekipleri harekete geçiren iddia: Çalışmalar yoğunlaştı

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#Korhan Berzeg#Kayıp#Balıkesir
Korhan Berzegi arama çalışmaları 17nci gününde... Ekipleri harekete geçiren iddia: Çalışmalar yoğunlaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 13:57

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir’in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg’i (83) arama çalışmaları 17'nci günde de sürüyor. Berzeg'in, köpeğiyle birlikte Gönen Çayı çevresinde yatar vaziyette görüldüğü iddiaları üzerine görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

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ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri de katıldı.

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Berzeg için başlatılan arama çalışması 17'nci günde de devam etti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katıldığı çalışmalara, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de istihbari destek verdi.

Korhan Berzegi arama çalışmaları 17nci gününde... Ekipleri harekete geçiren iddia: Çalışmalar yoğunlaştı

Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı 15 kişilik özel ekip ve 2 kadavra arama köpeği ile mağara, dağ, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, arama çalışmalarına destek verdi. İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arama çalışmaları, dün akşam itibariyle son buldu. Arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekibin arama çalışması sürüyor.

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YİNE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Korhan Berzeg'in köpeğiyle birlikte Gönen Çayı'nın kıyısında yatar vaziyette görüldüğü iddia edildi. İddialar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Gönen Çayı'nın bulunduğu bölgeye yoğunlaştı. Gönen Çayı'nın bulunduğu bölge üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlayamadı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekiplerin Gönen Çayı civarındaki arama çalışmaları sürüyor.

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Korhan Berzegi arama çalışmaları 17nci gününde... Ekipleri harekete geçiren iddia: Çalışmalar yoğunlaştı

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#Korhan Berzeg#Kayıp#Balıkesir

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