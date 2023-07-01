Hürriyet ünlü profesörün kaybolduğu bölgede... Korhan Hoca ihtimalleri

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PROFESÖR Dr. Korhan Berzeg (83), 12 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Dünya Bankası’nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olmuş ve İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlamıştı. Büyükada’da her sabah eşi kahvaltı hazırlarken düzenli olarak köpeği ile birlikte yürüyüşe çıkıyor ve yeni dostluklar ediniyordu. Yazları da doğup büyüdüğü Balıkesir Gönen’in kırsal mahallelerinden Armutlu’daki ağaçlar arasındaki evine giderek vakit geçiriyordu. Bu yıl da 5 Haziran günü İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile Armutlu’ya gelmişti. Burada da her sabah kahvaltıdan önce yaklaşık bir saat orman içindeki patika yolda iki yıl önce sahiplendiği Tina isimli doberman cinsi köpeğiyle yürüyüş yapıyordu. Yolda yürürken karşılaştığı köylülerle de sohbet ederek onların dertlerini dinliyor, yardımcı olmaya çalışıyordu. Patika yol gidiş-dönüş yaklaşık 3 kilometreydi ve eve dönmesi bir saat sürüyordu.

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Onlarca ekip gece gündüz arama yaparken 14. günde de bir ize ulaşılamadı.

SIRADAN BİR GÜN KÂBUSA DÖNDÜ

17 Haziran günü de saat 08.00 sıralarında uykudan uyandı. O köpeği Tina ile yola çıkmaya hazırlanırken eşi de kahvaltıyı hazırlamaya başlamıştı. Angela Berzeg’in gözü patika yoldaydı. Gideli iki saat olmuş ve eşi daha yolda görünmemişti. Eşinin cep telefonunun evde bırakması endişelerini arttırmıştı. Daha fazla beklemeden hemen komşusuna gitti. Eşinin iki saattir dönmediğini söyledi. Komşusuyla konuşurken aklına bundan iki yıl önce eşinin kaybolduğu anlar gelmişti. Eşi iki yıl önce de aynı yürüyüşe çıkmış ve iki saat geri dönmeyince komşusuyla aramaya koyulmuştu. Kaybolan eşini patika yol üzerindeki çeşmenin yakınlarında bulmuş ve eşi ‘İyi ki geldiniz’ demişti.

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KOMŞUSUYLA ARAMAYA ÇIKTI

Angela Berzeg, yine komşusunu yanına alarak patika yolda eşini ‘Korhan’ diye bağırarak aramaya başladı. Patika yol bitmiş ancak eşini bulamamıştı. İyice endişelenen Angela Berzeg hemen jandarmayı arayarak yardım istedi. Yardım çağrısının ardından kısa sürede jandarma ekipleri mahalleye geldi. Jandarma ekipleri hemen patika yol çevresine yayılarak arama çalışması başlatırken destek için AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ve jandarmaya bağlı komando timleri mahalleye geldi. Arama ekiplerine mahalle sakinleri de zaman zaman katılarak yardım ediyor ancak Korhan Berzeg’in izine bir türlü ulaşılamıyordu. Gündüz yapılan arama çalışmalarına gece de devam ediliyor, termal kameralı İHA gece boyunca bölgeyi tarıyordu. Ancak Korhan Berzeg ya da köpeği Tina’dan hiçbir iz yoktu. Jandarma mahalledeki boş evlerde de inceleme yaptı ancak herhangi bir ipucu bulamadı. Jandarma bölgede yaşayan köylülerin de ifadelerini almış ancak kaybolduğu gün gören olmamıştı.

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Hürriyet, Korhan Berzeg’in kaybolduğu, Balıkesir ’in Gönen ilçesinde arama çalışmalarını izledi. Ekipler dron’larla da havadan tarama yapıyor.

ÜZERİNDE DURULAN 4 SENARYO

- YÜZLERCE kişinin katıldığı detaylı aramalara rağmen Korhan Berzeg’in bulunamaması akıllara bazı ihtimalleri de getirdi:

- Bir süre önce kısa süreli unutkanlık yaşamaya başlayan Korhan Berzeg yürüyüş sırasında eve dönüş yolunu unuttu ve farklı bir yola girerek aranılan alandan çok uzak yerlere gitti.

- Köpeği Tina koruma eğitimini olası bir aksilikte yanından ayrılmama üzerine almıştı. Tina bu nedenle Korhan Berzeg kaybolmasına rağmen eve gelerek haber veremedi.

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- Korhan Berzeg fidye için kaçırıldı ancak şu ana kadar ailenin aranmaması bu olasılığın güçlü olmadığı şeklinde yorumlandı.

- Korhan Berzeg yürüyüş yaparken anlık olarak Tina yanından geçen birilerine tepki verdi. Bu tepkiye karşılık veren kişiler önce köpeği daha sonra da Berzeg’i öldürerek ya bölgedeki bir bahçeye ya da uzak bir noktaya gömdü. Bölgedeki evlerde, ahırlar ve barakalarda hassas arama köpekleriyle arama yapılması bu ihtimalin göz ardı edilmediğini gösterdi.

EŞİYLE KONUŞTUM: ÇOK SPORTİF BİRİ

- EVDE umutla bekleyen Angela Berzeg, her yıl haziran ve eylül aylarında iki kez Armutlu Mahallesi’ndeki evlerine geldiklerini söyledi ve Hürriyet’e eşinin kaybolduğu günü şöyle anlattı: “Her sabah saat 08.00-08.15 gibi evden yürüyüş için çıkıyordu. Aynı güzergâhtan gidiyordu. Çeşme var zaten orada. Böyle oradan dönüp sonra tekrar eve geliyordu. Yaklaşık 1 saat sürüyordu yürüyüşü. 2 saat gelmeyince komşuma gittim ve beraber ormana gittik. ‘Korhan’ diye bağırmaya başladık. 2 saate yakın aradık. Bulamayınca jandarmaya haber verdik. 2 haftadır da arıyoruz. Köpeği ‘Tina’ da her sabah onunla yürüyüşe gidiyordu. Eşim 83 yaşında ama çok sportif birisi. Yürümeyi çok seviyordu. Ayağında terlik tarzı ayakkabı vardı. Eğer düşmüş olsa kolayca ayağından çıkardı. Telefonunu evde bırakmıştı. Telefonunda herhangi olumsuz veya şüpheli bir şey yok. Emniyet birimleri de zaten telefonu alıp inceledi.”

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‘İKİ YIL ÖNCE DE KAYBOLDU’

Eşiyle konuşurken birden iki yıl önce yaşadıkları kaybolma hikâyesi aklına geldi ve anlatmaya başladı: “Yaklaşık 2 yıl önce yine yürüyüşe gitmişti. Ormanın içinde ‘Ekşi Su’ isimli bir çeşme var. Oraya gitmişti. Yanında yine köpek vardı. 2 saat kadar kaybolmuştu. Ben de arabaya binip oraya aramaya gittim. Çeşmenin orada bir yol var. O yoldan giderken yukarıdan geldiğini gördüm. Beni görünce, ‘İyi ki geldiniz’ dedi. Büyük ihtimalle yolunu kaybetmişti. Hava da çok sıcaktı. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu.”

O ENDİŞEYE TANIKLIK ETTİM

- ARAMA çalışmalarında dün 14 gün geride kalırken ben de olayın izini sürmek için Armutlu Mahallesi’ne gittim. Ormanlık alan içindeki mahallede endişe vardı. Eşi Angela Berzeg’i ağaçların içindeki evinde umutla beklerken buldum. Eşinin geride bıraktığı cep telefonu açıktı ve umutla bir aramanın gelmesini bekliyordu. Cep telefonunda jandarmanın yaptığı incelemede şüpheli bir arama ya da mesajın olmaması kaçırılma ihtimalini zayıflatmış ve hayatta olduğuna yönelik umutları arttırmıştı. Ormanın içine giden her arama ekibinin dönüşünü hüzünlü gözlerle bekliyordu. Gelen ekiplerden olumlu bir yanıt alamayınca yine umutla beklemeye devam ediyordu. Korhan Berzeg’in kayıp haberi köylüleri de derinden üzmüştü. Onlar da arama çalışmalarından geri kalmıyor, arama ekiplerine ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Konuştuğum köylülerde de endişe vardı ama umutlarını kaybetmek istemiyorlardı.

ALZHEİMER DEĞİL

- Angela Berzeg, eşinin Alzheimer hastası olduğuna yönelik çıkan haberlerin de doğru olmadığını söyleyerek, “Alzheimer olduğuna yönelik haberler çıktı ama öyle bir şey yok. Yaşı itibariyle unutkanlık vardı. Ama yolları kaybetmek veya ‘Ben neredeyim’ gibi bir unutkanlığı yoktu. Biz İstanbul Büyükada’da yaşıyoruz. Orada da her gün 2 defa köpeğimizi gezmeye çıkarıyordu” dedi.