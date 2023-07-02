Korhan Hoca’nın yolunda...

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Amerika Birleşik Devletleri’nde, Dünya Bankası’nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Prof. Dr. Korhan Berzeg (83), her yıl olduğu gibi 5 Haziran tarihinde tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir Gönen’in kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki evine geldi. Her sabah saat 08.00’de, 2 yıl önce barınaktan sahiplendiği ‘Tina’ isimli doberman cinsi köpeği ile yürüyüşe çıkan ve yaklaşık 1 saat yürüdükten sonra evine dönen Korhan Hoca, 17 Haziran’da da, eşi Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrıldı.

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Aziz Özen

TEK BİR İZ YOK

Ancak dönüş saati gelmesine rağmen Korhan Hoca’dan ses yoktu. Angela Berzeg, bir süre sabırla bekledi. Çünkü eşi cep telefonunu yanına almadığı için onu arayamıyordu. Fakat saatler geçmesine rağmen Prof. Berzeg gelmeyince jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Jandarma Arama - Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Arama - Kurtarma (JÖAK) ve jandarmaya bağlı komando timleri sevk edildi. Havadan dron ile de destek verilen arama çalışmaları 15’inci günde de devam ederken, ekipler, kadavra ve arama kurtarma köpekleriyle birlikte Korhan Berzeg ile ‘Tina’nin izine ulaşmak için ormanlık alanı didik didik ediyor. Ancak arama çalışmalarında 15 gün geride kalırken her ikisinden de en ufak bir ize rastlanmadı. Korhan Berzeg’in yürüyüş sırasında içinde kimlik ve iki banka kartının bulunduğu cüzdanını yanına aldığı ortaya çıktı. Jandarma kartların bağlı olduğu bankalara ulaşarak herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Berzeg’in kartlarıyla bir işlem yapılmadığı belirlendi. Kartlar da arama çalışmalarının ilk haftasının sonunda işleme kapatıldı.

ÇEŞMEDE BİR MOLA

Bölgeye giden muhabirimiz Aziz Özen, Berzeg’in her sabah kullandığı orman yolunu inceledi, izlenimlerini yazdı: “Prof. Dr. Korhan Berzeg’in her sabah yürüyüşüne başladığı evinin bulunduğu bahçesinden Armutlu Caddesi’ne çıktım.Yaklaşık 100 metre yürüdükten sonra, sol tarafta bulunan ve ormanlık alana giden sokağa girdim. 600 metre yürüyüp ormanın girişine geldim. Sol tarafta bulunan ve araçların da geçebildiği toprak yoldan yürümeye devam ettim. Sağımda ve solumda bulunan ağaçların arasında 500 metre kadar yürüdükten sonra ‘Ekşi Su’ ismi verilen çeşmeye ulaştım. Prof. Dr. Berzeg’in elini yüzünü yıkayıp kısa bir mola verdiği ve önünde bir bank bulunan çeşmede ben de bir mola verip su içtikten sonra yürümeye devam ettim.

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Korhan Hoca’nın evinin önünden çıktık, her sabah yürüdüğü güzergâhı takip ettik. Küçük bir mola verdiği çeşmeden biz de su içtik.

ISSIZ VE SIK BİR ORMAN

Çeşmenin karşısında bulunan toprak yoldan sola doğru saparak tekrar köye doğru dönüşe geçtim. Yine buradan yaklaşık 700 metre yürüdükten sonra mahallenin kenarında bulunan evlere ulaştım. Evlerin arasındaki sokaktan geçtikten sonra yürüyüş güzergâhına başladığım sokağa çıktım ve yine 200 metre kadar yürüyerek Armutlu Caddesi’ne çıktım. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Prof. Dr. Berzeg’in evinin bulunduğu, yürüyüşüne başladığı bahçenin girişine geldim. Yol genel olarak ıssızdı. Zaman zaman yol üzerinde, ormanda vakit geçirmek için gelenlerin araçlarını gördüm. Yol çevresindeki ormanda yer yer ağaç ve bitki yoğunluğu göze çarpıyordu. Bu bitki ve ağaç yoğunluğunun arama çalışmalarını olumsuz etkileyebileceğini düşündüm. Yol çevresinde keskin uçurum ve kayalık alan yoktu. Küçük tepeler vardı. Yoldan orman içine yürüdüğünüzde de benzer tablo vardı. Küçük dere yatakları ve tepeler bölge boyunca devam ediyordu. Yolu uzattığınız zamansa arada köy evlerine rastlamak mümkündü.”

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Prof. Dr. Berzeg’i arama çalışmaları devam ediyor.

İHBAR BOŞ ÇIKTI

- Arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken merkez Tırnavo Mahallesi sakinlerinden Şaban Çam, perşembe günü akşam saatlerinde Berzeg’e benzettiği birinin köpeğiyle beraber mahalleden geçtiğini iddia etti. Jandarma kısa sürede mahalleye giderek kamera görüntülerini topladı. Yapılan çalışmalara rağmen Berzeg’e ait herhangi bir iz bulunamadı. Bu arada, Gönen Belediyesi’ne bağlı ekipler dün sabah saatlerinde Prof. Dr. Kayhan Berzeg’in babası Muhsin Berzeg’in mezarının bulunduğu eski mezarlığa gelerek temizlik çalışması yaptı. Ekipler, mezarlıkta bulunan otları keserken, AFAD ekipleri de mezarlığın etrafını aradı. Çalışma sırasında olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

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