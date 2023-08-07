Korhan Berzeg'den 52 gündür haber yok! 1 milyon TL ödül var ama ihbar yok

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83 yaşındaki ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir'de köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Berzeg'in İngiliz eşi Angela Berzeg, 17 Haziran'da kaybolan 83 yaşındaki eşinin yerini bilen, eşini gören ve emniyet güçlerine ihbar eden kişiye 1 milyon liralık ödül verileceğini açıklamıştı. Angela Berzeg ve avukatı Emre Akkaş, son durum hakkında bilgi verdi. Angela Berzeg, "Biz Korhan'ı çok özlüyoruz, aile çok özlüyor. Korhan, nerede bilmiyoruz. Hiçbir şey yapamadan her gün, haber bekliyoruz. Ödül koyduk, geçen cuma günü, ve hiç haber yok oradan, bekliyoruz hala " dedi. Angela Berzeg'in avukatı Emre Akkaş ise, “Berzeg ailesi bir ödül açıkladı. Belli ihbarların geldiğini biliyoruz. Maalesef sonuçlanmış, somut bir bilgi haline gelmiş bir ihbar henüz yok" dedi.

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"BELLİ İHBARLARIN GELDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Avukat Emre Akkaş, “52 gün oldu bugün itibarıyla. Tabi emniyet güçlerinin bölgede yoğun çalışmalar yaptığını biliyoruz, iletişim halindeyiz. Bizim de beklentimiz en kısa süre içerisinde Korhan Bey'in en kısa sürede bulunması ve evine dönmesi. Tabi bu süreçte özellikle emniyet güçlerinin çalışmalarına da destek olmak adına Berzeg ailesi, bu konuda bir ödül açıkladı. Belli ihbarların geldiğini biliyoruz. Henüz sonuçlanmış, somut bir bilgi haline gelmiş bir ihbar yok. Umarız, basın mensuplarının da desteğiyle bu haberin duyurulması ve Korhan Bey'in en kısa sürede ailesine dönmesi" dedi.

"DOĞRUDAN JANDARMA YA DA POLİSE BİLGİ VERMELERİ GEREKİYOR"

Akkaş, “Herhangi bir vatandaşımızın Korhan Bey'i sağ salim bir şekilde bulması halinde; polis, jandarma, ilgili güvenlik güçlerine bilgisini versinler mutlaka. Şuan emniyet güçlerimiz aktif takip ediyor, kendisini söylendiği yerden bulup ailesine getireceklerdir. Bizlerle bu bilgi mutlaka paylaşılacaktır, biz de bu bilginin gereğini yapacağız. Bunu Angela Hanım'ın avukatı olarak söylüyorum. Angela Hanım'a ya da bize değil, doğrudan jandarma ya da polise bilgi vermeleri gerekiyor. Bu süreç içerisinde iyi niyetli vatandaşlarımız kendisine benzeyen ya da köpeği Tina'ya benzeyen kişi ya da köpekleri gördüğünde telefona sarılıp ihbar edebiliyor. Bunların bir kısmı iyi niyetle yapılıyor, bir kısmı iyi niyeti suiistimal edilerek yapılıyor. Polis ekiplerinin de, bizlerin de ricası, lütfen asılsız ihbarlar yapılmasın. Kendisi görüldüyse, ya da köpeği Tina'ya benzeyen Doberman cinsi bir köpek görüldüyse, bunların, bulunmasına vesile olacak şeylerin bildirilmesi. Maalesef, asılsız ihbarlar da yapılıyor. Bunlar da tabi güvenlik güçlerinin zamanını israf ediyor. Bu konuda da vatandaşlarımızın hassas olmasını bizler bekliyoruz. Soruşturmada şu anda gizlilik var. Polis ekiplerimiz ve güvenlik güçlerimiz 10'uncu günde de 52'nci günde de bütün ihtimalleri değerlendiriyor. Bize öne çıkan bir senaryo veya bilgiyle alakalı bir bilgi verilmedi. Onun için ümidimiz umuyoruz ki Korhan Bey'i sağ salim bulacağız, temennimiz bu" ifadelerini kullandı.