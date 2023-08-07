Son dakika... Erkin Koray hastaneye kaldırıldı

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Anadolu rock ve hard rock müziğinin usta ismi Erkin Koray'dan üzen haber geldi.

Kızıyla birlikte Toronto kentinde yaşayan 82 yaşındaki Koray, evde rahatsızlandı. Apar topar hastaneye kaldırılan sanatçı tedavi altına alındı. Hürriyet'in ulaştığı ünlü sanatçının kızı Damla Koray, babasının yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Erkin Koray geçen ay sevenlerine şu mektubu yazmıştı:

Canlar!

Yaşlanıyoruz herhalde artık...

Size bir-iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de... Neme lazım.

Bu arada Kanada seyahatimle ayrı kaldığımız süre içinde, tabii ki yeni eserler yaptım. Bunların hepsini kızım Damla’ya, Kanada "Weagle Records" firmasından size ulaştırması için bırakıyorum. Belki "Niye sen kendin çıkarmıyorsun?" diyeceksiniz... Vallaa, memleketin bu hukuki arızaları bende hiç heves bırakmadı. Sizin de kazanmış olduğunuz mahkeme dosyalarınızın üzerine bir çizgi çekip, çapulcuya "sen devam et" dense, sizde de aynı şey olur!

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Düşünebiliyor musunuz? Herif PEMBE plak kapağı yapmış. Kendi ruhunu yansıtıyor herhalde. Benim onayım yok, normal olarak. Zaten plak üzerinde onayı alınan herhangi bir şey de yok.

O yüzden bu işi kızıma bırakıyorum. Onun sinirleri benimkinden daha sağlam. Daha doğrusu ben ona, bu işlere sinirlerini bozmamasını telkin ettim.

Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum. Sebebi var: "A" desem, ANNEN diye plak çıkartırlar yarın; söz ve müzik: Erkin Koray, diyerekten...

Söyleyeceklerim bu kadar.

Sizleri ne kadar sevdiğimi tarif edemem.

Mutlu yarınlar dilerim.

Erkin Koray