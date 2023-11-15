Kopyacılar sustu

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz ay ortaokul ve lise kademeleri için 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan açık öğretim kurumları sınavlarının yüz yüze yapılacağını duyurdu. 3 yıldır çevrimiçi düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarında öğrencilerinTelegram grupları üzerinden soru ve cevap paylaşımları yaptıkları belirlenmişti. Yaşanan skandalın ardından MEB, Açık Öğretim Lisesi’nde kayıtlı 1 milyon 207 bin 930 öğrenciden 600 binin sınavlara girdiğini belirterek, kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavını iptal etmişti. Bu sene sınavların yeniden yüz yüze yapılması kararının ardından ise bu gruplardaki bazı kullanıcılar hesaplarını silmeye başladı. Eylül ayına kadar aktif olarak paylaşımların sürdüğü gruplarda, yaklaşık 1 aydır sessizlik hâkim.

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HÜRRİYET DUYURMUŞTU

Sınav sırasında, bilgisayarda sınav penceresi dışında herhangi başka bir pencere açılamıyordu. Fakat öğrenciler cep telefonlarının kamerasıyla sınav sorularını fotoğraflıyor ve diğer öğrencilerle paylaşıyordu. Bir öğrencinin sınavını başlatmasıyla Telegram uygulamasındaki grupta bekleyen öğrenciler, cevapları araştırmaya koyuluyor ve öğrenciye anında iletiyordu.Kopya skandalını Hürriyet duyurmuştu.