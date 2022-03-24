Köpeklerden kaçarken kamyon çarpmıştı! Mahra Melin Pınar'ın sol beyin lobunda ağır hasar tespit edildi

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Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında, Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürürken, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Mahra, sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi.

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"BEYNİNİN SOLUNDA AĞIR HASAR VAR"

Mahra Melin Pınar'ın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Baba Murat Pınar, önceki gün çekilen beyin MR'ı sonuçlarının çıktığını ve sol tarafta ağır hasar tespit edildiğini söyledi. Murat Pınar, mucize beklediklerini kaydederek, “Doktorumuza 'Uyanır mı, uyanmaz mı' diye sorduğumda 'Buradan sonra ben hiç dönen görmedim' dedi. Tabi Rabb'imin birçok mucizesi var. Sabırsızlıkla bekliyorum kızımın uyanmasını, uyanacağına da eminim. Bir umut kapıda bekliyoruz. Çıkacaklar, 'Uyandı' diyecekler diye dua ediyoruz" dedi.

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Mahra'nın sağlık durumu ve gidişatıyla ilgili iyi cümle duymadığını anlatan Murat Pınar, “İyi söyleyen bir doktor çıkmadı. Klinik olarak bu safhadan sonra uyanamayacağını söylüyorlar. Nice insanların yıllarca uyuyup uyandığını biliyoruz. Kafamdaki tek soru işareti, kızım hastaneye geldiğinde burada tomografileri çekilirken bile uyanıktı. 'Baba' diye ağlıyordu. Göz göze geliyorduk. 'Ameliyattan sonra beyne pıhtı atabilir' diyen doktorların bunu önlemek için bir şey yapıp yapmadıklarından endişe duyuyorum" diye konuştu.

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Kazanın hukuksal boyutu hakkında avukatlarının mahkeme sürecini başlatacağını sözlerine ekleyen Pınar, “Evde iki çocuğumuz daha var. Bu zorlu zamanı onlar için de en az zararla atlatmak istiyoruz" dedi.

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Acılı baba, hastane önünde beklerken, kızının fotoğraflarından oluşan, Şebnem Ferah'ın söylediği 'Deli Kızım Uyan' şarkısı eşliğinde yaptığı klibi izlerken duygusal anlar yaşadı.