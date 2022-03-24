İngiltere Rusya'ya yönelik 65 yeni yaptırım açıkladı! Listede sürpriz isim

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Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası Moskova'ya uygulanan yaptırımlara bir yenisi daha eklendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO zirvesinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı açıklanması beklenen yeni yaptırımlardan ilki İngiltere'den geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Putin'in savaş makinesini besleyen hayati endüstrileri kesmek için 65 yeni yaptırımı" duyurdu.

Yeni yaptırımlar İngiltere'nin Vladimir Putin'in özel ordusu olarak görülen paramiliter örgüt Wagner Group'u, stratejik sektörleri, bankaları ve iş dünyasından elit isimleri hedef alıyor.

Wagner Grup'un Ukrayna lideri Zelenskiy'i öldürmekle görevlendirildiği bildirilmişti. Stratejik sektörler arasında çok sayıda savunma şirketi ve Rus Demiryolları da var.

Kurucu ortakları arasında Rus oligarklar Mikhail Fridman, Petr Aven ve German Khan'ın da bulunduğu Alfa Bank da dahil olmak üzere altı banka daha yeni yaptırımlarla hedefleniyor.

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Rusya'daki en büyük özel banka olan Alfa Bank ile birlikte Gazprombank'in varlıkları donduruluyor. İngiltere dünyanın en büyük elmas üreticisi Alrosa'ya da yaptırım uyguluyor.

LAVROV'UN ÜVEY KIZI DA LİSTEDE

Yaptırım uygulanan kişiler arasında Tinkoff bankası Oleg Tinkov'un kurucusu milyarder "petrol kralı" Eugene Shvidler, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın CEO'su Herman Gref ve Dışişleri Bakanı Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva yer alıyor.

Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva'nın İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 milyon sterlin değerinde bir evi olduğu belirtiliyor.

Rusya tarafından Melitopol'un 'belediye başkanı' olarak atanan Galina Danilchenko da yaptırıma tabi tutuldu.

Yaptırım uygulanan kişilerin Birleşik Krallık'taki varlıkları donduruluyor, Birleşik Krallık'a veya Birleşik Krallık'tan seyahat etmeleri yasaklanıyor.

Bugünkü yaptırımlar, İngiltere'nin işgalden bu yana yaptırım uyguladığı bankaların toplam küresel varlık değerini 500 milyar sterline ve oligarkların ve aile üyelerinin net varlık değerini 150 milyar sterlinin üzerine çıkarıyor.

Yaptırım uygulanan bir diğer oligark Eugene Markovich Shvidler, Roman Abramovich ile yakın iş bağlantıları olan milyarder bir iş adamı. Net varlığının 1,2 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.

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Brüksel'deki NATO Zirvesi öncesinde konuşan Boris Johnson, Putin'in Ukrayna'da "şiddet ve saldırganlık yolunda güç kullanımını ikiye katlamaya açıkça kararlı" olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı, müttefiklerinin Ukrayna'ya desteklerini "artırmaları" ve "Putin'in destekçilerine yönelik yaptırımları sıkılaştırmaları" gerektiğini söyledi.

johnson, "Putin'in altın rezervlerini kullanmasını durdurmak için" neler yapılabileceğine bakılması gerektiğini de ekledi.