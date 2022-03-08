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Sağ bacağı kesilen Mahra'nın babasından üzücü sözler

#Antalya#Trafik#Köpek
Sağ bacağı kesilen Mahranın babasından üzücü sözler

Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yolda kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin Pınar'ın (9) durumu ciddiyetini koruyor. Baba Murat Pınar, "Doktorlar, kızımın beyin ölümünün gerçekleşebileceğini ve her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi" dedi.

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Sağ bacağı kesilen Mahra'nın babası: Kızımın beyin ölümü gerçekleşebilir

Kaza, 5 Mart'ta saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Pınar'a, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Pınar'ın sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜST ÜSTÜNE AMELİYAT OLDU

Küçük kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın, dün ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi. Baba Murat Pınar, kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Murat Pınar, "Doktorlarla görüştük. Kızımın beyin ölümünün gerçekleşebileceğini ve her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söylediler. Yoğun bakımdaki kızımın durumu kritik" dedi.

Sağ bacağı kesilen Mahranın babasından üzücü sözler

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#Antalya#Trafik#Köpek

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