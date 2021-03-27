Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı

Olay, 7 Mart gecesi meydana geldi. Eğirdir Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Eşref Çatal, sabah işe gitmek için evinin önünde park halinde duran 32 E 0343 plakalı cipinin yanına geldiğinde, aracının sol ön tarafındaki çamurluk plastiğinin parçalanmış olduğunu gördü. Olaya önce anlam veremeyen Eşref Çatal, daha sonra birilerinin kasıtlı olarak aracına zarar verdiğini düşünerek, polise haber verdi.



GERÇEK KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, plastik parçadaki izlerin diş izleri olabileceğini değerlendirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipleri, gece bir kedinin aracın altına saklandığı, 3 köpeğin de kediyi kovaladığı belirlendi. Kamera görüntülerinden, köpeklerden birinin kediye ulaşabilmek için aracın sol çamurluk plastiğini parçaladığı daha sonra da bırakıp gittiği tespit edildi.

Görüntüde bir kedinin cipin altına doğru hızla girdiği, bir süre sonra da 3 köpeğin aracın etrafını sardığı görüldü. Daha sonra köpeklerden birinin aracın sol çamurluğundaki plastiği ısırarak, kopardığı görüntülerde yer aldı.

AŞAĞI YUKARI 500 TANE DİŞ İZİ VAR

Eşref Çatal, "Sabah aşağı indim, aracın çamurluğunun parçalandığını gördüm. 'Allah Allah bu nasıl olur' dedim. Önce 'birileri kasten yaptı' diye düşündüm, polise haber verdim. Aşağı yukarı 500 tane diş izi var. Sonra güvenlik kamerasını açtığımızda gördük ki 3 tane köpek geliyor kediyi kovalarken, kedinin altta olduğunu düşünüp, burayı parçalıyor" dedi.

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