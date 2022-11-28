Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Köpeği boğmaya çalışmıştı! Yeni görüntü çıktı: Merdiven boşluğuna atmış

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sarıyer#Köpek
Köpeği boğmaya çalışmıştı Yeni görüntü çıktı: Merdiven boşluğuna atmış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 17:40

İstanbul Sarıyer'de sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalışan saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dehşete düşüren görüntülerde saldırganın köpeği dakikalarca boğmaya çalıştıktan sonra merdiven boşluğuna da attığı görülüyor.

Haberin Devamı

Olay önceki gece saat 02.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Yakaladığı sokak köpeğinin üstüne oturarak boğazını sıkmayan çalışan bir kişiyi mahalle sakinleri farketti. Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden biri o anları görüntülerken bir yandan polise haber verdiğini söyledi. Korkan saldırgan köpeği bırakarak uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözden Kaçmasın

Köpeği boğmaya çalışırken görüntülendi Tepki yağdıKöpeği boğmaya çalışırken görüntülendi! Tepki yağdıHaberi Görüntüle

SALDIRGAN YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün olay yerinde yaptığı incelemede şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Yapılan görüntü incelemesinde saldırgan Cumhuriyet Mahallesinde yakalandı.

Köpeği boğmaya çalışmıştı Yeni görüntü çıktı: Merdiven boşluğuna atmış

Haberin Devamı

E.Ç.K.(30) hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. E.Ç.K.'nin cep telefonuna yansıyan görüntüleri öncesi de köpeği dakikalarca boğmaya çalıştığı görülüyor.

Köpeği boğmaya çalışmıştı Yeni görüntü çıktı: Merdiven boşluğuna atmış

Elinden kaçırdığı köpeği merdiven boşluğuna atan saldırgan köpeğin yaralanmasına neden oluyor. Kaçmaya çalışan köpeği tekrar yakalayan saldırgan boğmak için üzerine oturuyor. Bu sırada mahalle sakinleri durumu fark ederek tepki gösteriyor.

Gözden Kaçmasın

İsyan ettiren görüntü Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdüİsyan ettiren görüntü! Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdüHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sarıyer#Köpek

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen