Konya'da yoğun kar! Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi: Eğitime ara verildi

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Konya'da yoğun kar yağışı kent genelinde etkisi sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kenti komşu olan bağlayan Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya'ya bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı. Isparta kara yolunda ise TIR, otobüs ve kamyonların geçişine izin verilmedi. Kentte sadece Konya- Karaman kara yolu ulaşıma açık tutuluyor.

Yolların kapanmasıyla otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular şehirler arası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı.

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YOLA ÇIKANLAR DURDURULUYOR

Akşehir’e gitmek için Konya’dan yola çıkan ve tipi nedeniyle kapanan yolun polis noktasında durdurulan Burak Büyükköroğlu, “Akşehir’den geldik. Konya’da sabah işlerimiz vardı. Sabah onları hallettik ve akşam dönecektik ama yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bizi bırakmadılar. Şuanda bekliyoruz, inşallah yollar açılacak ve biz de evimize gideceğiz” dedi.

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Konya’dan yola çıkan kamyon şoförü olan Ahmet Koç, “Konya’dan yola çıktık, İstanbul’a gideceğiz. Ama yol kapalı burada kış böyle, arada böyle kalıyoruz sabaha kadar” ifadelerini kullandı.

Tipi nedeniyle kapanan yolda bekleyen kamyon sürücüsü Ferdi Gülbüzer, “Adana’dan geliyorum İzmir’e gidiyorum. Konya’da takıldık kar ve tipi nedeniyle” diye konuştu.

Öte yandan, yolların kapanmasıyla otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular şehirlerarası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı.

21 İLÇEDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kent genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Cihanbeyli, Çumra, Çeltik, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent ve Yunak'ta yüz yüze eğitime yarın yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ara verildi. Meram, Selçuklu, Karatay ve Tuzlukçu ilçelerinde ise kırsal mahallelerde ve taşıma sistemle eğitime ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanların ise idari izinli sayılacağı bildirildi.

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AKSARAY’IN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Aksaray'da Gülağaç, Eskil ve Güzelyurt ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gülağaç, Eskil ve Güzelyurt ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)

SİVAS'TA KAR TATİLİ

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.30 ile 17.00 arasında daraltıldığı belirtildi. Emniyet, Jandarma, AFAD, 112, İtfaiye, Orman müdahale, Belediyeler, özel idaresi birimleri ise bu kapsamın dışında tutuldu. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunanlara ise 1 gün idare izin verildi. İzinlerin 10 Şubat Perşembe gününü kapsadığının altı çizildi.

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GÜMÜŞHANE’DE OKULLARA KAR TATİLİ

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan duyuruda il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Merkez, Kelkit, Şiran, Köse ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 10 Şubat Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği kaydedildi.

Duyuruda ayrıca bahse konu günde engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların da dikkatli olmaları istendi.

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BAYBURT'TA KAR NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Bayburt’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiyle birlikte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidinde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

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Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YAHYALI'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, yağış nedeniyle eğitime de 1 gün ara verildi.

METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güney kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, eğimli bölgelerde çığ, ani sel, su baskını vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.