KKTC’yi sarsan organize cinayet

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
İngilterede Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldüİngiltere'de Lassa virüsü alarmı... Yıllar sonra ilk defa görüldü!#Lassa Ateşi
Transferler sonrası Torrentten ilk 11e neşterTransferler sonrası Torrent'ten ilk 11'e neşter!#Galatasaray
Kör noktada 16 kurşun KKTCyi sarsan suikastKör noktada 16 kurşun! KKTC'yi sarsan suikast#Halil Falyalı
Konyada yoğun kar Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi: Eğitime ara verildiKonya'da yoğun kar! Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi: Eğitime ara verildi#Konya
Edip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladımEdip Cansever’in ‘Masa’ şiirini Macron’a uyarladım#Edip Cansever
Altın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyorAltın fiyatları kritik veri öncesi güçleniyor#Altın
Kafede açılış ücreti olmaz Sektör temsilcileri genel eğilimi anlattıKafede açılış ücreti olmaz! Sektör temsilcileri genel eğilimi anlattı#Restoran
Akşener ile Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştı mıAkşener ile Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaştı mı?#Meral Akşener
Oscar kime göz kırpıyorOscar kime göz kırpıyor#Oscar
Test zorunluluğu kalktı... SMA’da ilaç müjdesiTest zorunluluğu kalktı... SMA’da ilaç müjdesi!#SMA
Almanyada Türk kıza ırkçı saldırı Olayı hastaneden gözyaşlarıyla anlattıAlmanya'da Türk kıza ırkçı saldırı! Olayı hastaneden gözyaşlarıyla anlattı#Almanya
İki farklı Buse Yüzük bir günde çıktı...İki farklı Buse! Yüzük bir günde çıktı...#Buse Varol
Doğum gününde duygusal anlar... Gözyaşlarını tutamadıDoğum gününde duygusal anlar... Gözyaşlarını tutamadı!#Mehmet Ali Erbil
Sağlığına kavuşan Kadir İnanıra yoğun ilgi... Dost buluşmasıSağlığına kavuşan Kadir İnanır'a yoğun ilgi... Dost buluşması!#Kadir İnanır
HABERLERGündem Haberleri

KKTC’yi sarsan organize cinayet

#Halil Falyalı#Cinayet#KKTC
KKTC’yi sarsan organize cinayet

Kıbrıs’ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı (53), bir süredir koruma sayısını arttırmıştı ve zırhlı araçla seyahat ediyordu. Girne’deki otelinden önceki akşam eşi ve üç çocuğuyla evine giderken bu kez zırhlı araca ailesini bindirdi. Üç araçlık konvoy eve yaklaşmışken Falyalı yolda pusuya düştü. Çapraz ateşe tutulan Falyalı ile şoförü ölürken cinayet KKTC’yi sarstı. Yetkililere göre, saldırganlar takip ettikleri Falyalı’nın hem otelden çıkış saatini hem de zırhlı araca binmediğini biliyordu.

Haberin Devamı

KKTC’yi şoke eden iş insanı Halil Falyalı (53) cinayetinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıkıyor. Organize cinayet önceki akşam Girne’nin Çatalköy bölgesinde meydana geldi. KKTC dışında da otel, casino, sanal bahis işletmeleri bulunduğu belirtilen Halil Falyalı, bir süredir koruma sayısını arttırmış ve zırhlı araçla seyahat ediyordu.

Girne’deki Les Ambassadeurs otelinden eşi Özge Falyalı ve üç küçük çocuğuyla evine doğru yola çıktı. Zırhlı araca ailesini bindirdi ve kendi uzun süredir ilk kez başka bir araçla seyahat etti. Biri korumalarına ait üç araçlık konvoy Çatalköy’deki villaya yaklaştığı sırada, dar ve karanlık yolda dörtlülerini yakmış bir araç nedeniyle yavaşladı.

ÖNCE ŞOFÖRÜ VURDULAR

Yolu kesen araçtan çıkan birinci saldırgan önce şoför Murat Demirtaş’a ateş açtı, ardından aracın ön koltuğunda oturan Halil Falyalı yakın mesafeden Kalaşnikof marka silahla yaylım ateşine tutuldu. Geriden gelen ailesinin içinde olduğu zırhlı araç ve korumalarının olduğu üçüncü araca ateş açılmadı. Saldırganlar, biri kiralık iki araçla olay yerinden hızla kaçarken, korumalar ailenin güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacakHaberi Görüntüle

16 MERMİ YARASI

Şoför Murat Demirtaş saldırı anında hayatını kaybederken, kanlar içinde kalan Halil Falyalı ambulansla Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine götürüldü. Yolda duran kalbine sürekli masaj ve suni solunum yapıldı. Falyalı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, başından ayağına varıncaya kadar çok sayıda kurşun yarası alan Falyalı’nın kurtarılamadığını açıkladı. Hastanede dün yapılan otopside Falyalı’nın bedeninden 16 mermi çıkartıldı.

UZUN SÜREDİR İZLENİYORDU

Olay yerine hızla gelen polis, çevrede 31’den fazla mermi kovanı buldu. MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı (PM 649 plakalı Nissan marka) aracın sahte plaka olduğu belirlendi. Saldırganların kullandığı öne sürülen bir başka kiralık aracın şoförü Ömer Tunç dün sabaha karşı yakalandı ve gündüz saatlerinde Girne’de mahkemeye çıkartılarak hakkında soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk kararı alındı. Soruşturmayı büyük bir gizlilikle yürüten polis, henüz saldırganların sayısı hakkında açıklama yapmadı.

Haberin Devamı

Yetkililer, saldırganların Falyalı’nın otelden hareket saati, zırhlı araca binmediği, hangi araçta bulunduğu gibi detaylara sahip olduğunu, uzun süredir takip ettiklerini ve kaçış planlarını yaptıklarını değerlendiriyor.

KKTC’yi sarsan organize cinayet

Özge Taşger Falyalı’yla evli olan üç çocuk babası Falyalı bugün doğduğu Gazimağusa’nın Kumyalı köyünde toprağa verilecek.

BÜYÜK MAL VARLIĞI

Halil Falyalı KKTC yargısının yakından tanıdığı bir isim. En son geçen yıl 15 Ekim’de Turgut Katırcı adlı bir çalışanını darp etmekten tutuklanan Falyalı’nın mahkeme kayıtlarına göre, 1987’den 2013’e kadar çok sayıda taciz, tehdit gibi sabıka kaydı bulunuyor. Hollanda, Fransa, ABD gibi ülkelerde yasal bahis şirketleri olduğu ileri sürülen Falyalı mahkemedeki ifadesinde mal varlığını, inşaat yapımı, motorlu araç yağ üretimi, liman işletmeciliği (marina), Les Ambassadeurs otel (5 yıldızlı), casino, çok sayıda bina ve araçlar diye açıklamıştı. Falyalı ayrıca, Royal Marine adlı 7 yıldızlı bir otel inşaatına başladığını da kaydetmişti. Falyalı’nın medya yatırımları da biliniyor. 

Haberin Devamı

KKTC’yi sarsan organize cinayet

KKTC’DE ACİL ZİRVE

Halil Falyalı cinayeti KKTC’de birinci gündem maddesi oldu. Yerel gazeteler manşetlerinde cinayete geniş yer verirken, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu cinayet hepimizi derinden sarstı. Sosyal medyada, çeşitli farklı yayın organlarında birtakım ciddi eleştiriler olabilir. Ben teşkilatlarımızın yapacağı araştırma ve çalışmaların netice vereceğine inanıyorum” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da Emniyet Genel Müdürü’nden bilgi aldığını söyledi, “Olayın takipçisi olacağım” diye konuştu. Cinayetin ardından Tatar, Sucuoğlu ve diğer yetkililer toplantı yaparak gelişmeleri ele aldı. 

İSTANBUL’DA 3 GÖZALTI

Halil Falyalı ve şoförünün silahlı saldırıda öldürülmeleri ile ilgili soruşturmada İstanbul’da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, yapılacak işlemlerin ardından KKTC’ye götürülecek. (Çetin AYDIN/İSTANBUL)

Haberin Devamı

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde KKTC’de 1 kişinin gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanında yurtdışına çıkış yapmaya çalışan 2 şüphelinin daha polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı toplamda 6’ya yükseldi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika Halil Falyalı cinayetinde gelişme: Gözaltı sayısı yükseldiSon dakika! Halil Falyalı cinayetinde gelişme: Gözaltı sayısı yükseldiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Halil Falyalı#Cinayet#KKTC

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir

BAKMADAN GEÇME!

NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir