Konya’da yakalanan kadın terörist Taksim’deki gibi eylem yapacaktı

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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, PKK/KCK terör örgütü bünyesinde İran’da sözde özel kuvvet olarak faaliyet gösteren Gülda Bebek adlı teröristin, 2022’de sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurtiçine geçtiği bilgisi elde edildi. Teröristin, Konya’nın Meram ilçesindeki adreste gizlendiği ve örgütün üst yönetiminden eylem için talimat beklediği saptandı. Yapılan çalışmalar sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Terörist, 23 Şubat akşamı operasyonla yakalandı.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Adreste yapılan aramada 9 milimetre tabanca ve 2 şarjör, şarjöre basılı 31 fişek, bomba yapımında kullanılan lehim makinesi, ampermetre, mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri, 3 küçük tüp başlığı, 2 küçük ampul ve pil blokları ele geçirildi. Teröristin, geçen yıl kasım ayında, İstanbul Taksim’de 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının benzerini gerçekleştirmek için son hazırlıklarını yaptığı belirlendi. Yakalanan PKK/KCK terör örgütü mensubu ile irtibatlı 3 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerine TEM Şube Müdürlüğü’nde devam ediliyor.