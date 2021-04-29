Konya'da otobüs durağında çanta paniği!

Alaeddin Bulvarı'nda bugün saat 12.00 sıralarında otobüs duraklarına bırakılan çantayı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı, otobüs ve tramvay seferleri de durduruldu.



Çağrılan bomba uzmanı, özel kıyafetini giyip, çantayı fünyeyle patlattı. Çantadan pet su şişesi, tarak cüzdan gibi eşyalar çıktı.





Polis, çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

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