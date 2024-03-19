Konutta 25 ayın en yavaş fiyat artışı

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İşte son verilerle konut fiyatlarındaki son durum:

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocak ayında konut fiyat endeksi aylık yüzde 2.3, yıllık yüzde 68 arttı. Reel artış ise yüzde 1.4 oldu.

* Aylıkta son 3 ayın en yüksek artışı görülse de, yıllıkta Aralık 2021’den sonra en düşük oran kayıtlara geçti. Yani son 25 ayın en yavaş artışı kaydedildi.

ORTALAMA FİYAT 3 MİLYONU AŞTI

* Fiyat artış hızının düşmesi rakamların ulaşılabilir olduğu anlamına gelmiyor. Gelin, rakamlarla konuta erişim sorununa bakalım: Ülke genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 30 bin 900 liraya çıktı. Böylece 100 metrekare evde ortalama fiyat 3 milyon 90 bin liraya ulaştı. Bu rakamla evin değerinin yüzde 90’ı kadar, 120 vadeli kredi çekildiğinde, kamu bankasının yüzde 3.89 faiziyle aylık ödeme yaklaşık 109 bin liraya geliyor. Bu da sadece dar gelirlinin değil, orta ve orta üst gelirli hanelerin de neden ev sahibi olmadığını gösteriyor.

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ÜÇ BÜYÜK İLDE İSTANBUL SONDA

* Üç büyük ildeki değişime bakıldığında İstanbul’un, ülke ortalamasının da altında kalarak son sırada yer alması dikkat çekiyor. İstanbul’da ocak ayında yıllık artış yüzde 54.5 olurken, ortalama metrekare fiyatı 45 bin 129 liraya ulaştı. Yani 100 metrekare evde ortalama fiyat 4.5 milyonu aştı. Üstelik bu rakam yeni, depreme karşı güvenli bir konutun fiyatı anlamına gelmiyor, ortalama rakamı ifade ediyor. Sıfır konutta rakamlar bunun çok üzerine çıkıyor.

* TCMB verilerine göre üç büyük ilde fiyat artış lideri Ankara. Deprem sonrası aldığı göçle öne çıkan şehirde yıllık fiyat artışı yüzde 85.6 oldu, ortalama metrekare fiyatı da 24 bin 373 liraya çıktı.

* İzmir’de ise artış yüzde 70.4, ortalama metrekare fiyatı 35 bin 684 lira olarak açıklandı.