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Konteyner çarşıda ilk siftah

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#Deprem#Adıyaman#Konteyner
Konteyner çarşıda ilk siftah
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 07:00

Çifte depremin vurduğu Adıyaman’da yaralar sarılmaya çalışılırken, işyerleri enkaza dönen esnaf için de konteyner çarşı kuruldu. İşlerine sıfırdan başlayan esnaf, ilk siftahlarını da yapmaya başladı.

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EDANUR YILDIZ, (KONFEKSİYON MAĞAZASI): MAĞAZAM YAĞMALANDI

Bahçelik Caddesi’nde iki katlı bir işyerimiz vardı. Mağazamız depremin ardından yağmalandı. Buradaki rafları bile yeniden aldık. Tekrar borçlandık, mağazaya yeni tekstil ürünlerini koyduk. Nasıl ödeyeceğiz, bilemiyoruz. Ama burada olduğumuz için şanslıyız da. İşlerimiz şimdilik ufak tefek. Kente gıda ve giyecek yardımı geliyor. Bu yüzden şimdilik çok müşterimiz yok. Ama kısmet. Daha çok iç çamaşırı için geliyorlar.

ABUZER CAN (BERBER): GÖREN KOLTUĞA OTURUYOR

Konteyner çarşıda ilk siftah


Konteyneri tam bir kuaför salonu olarak yeniden sil baştan yaptık. Çok müşterimizi kaybettik, şehirden ayrılan da çok oldu. Ama Adıyaman’da kalan devamlı müşterilerimiz dükkânımızın yeni yerini öğrendikçe gelmeye başladı. Çalışmalara katılanlar da çarşıda berberi görünce içeri girip koltuğa oturuyor.

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KADİR CENGİZ (TATLICI): ‘MEVSİM’ YENİDEN AÇTI

Konteyner çarşıda ilk siftah


Pastanem vardı, yıkıldı. Bütün malımız mülkümüz gitti. 42 gündür çadırdaydım. Yıkılan pastanemin adı ‘Mevsim’di, bu çarşıda dükkân çıkınca adını ‘Mevsim Tatlı Salonu’ koyduk. Çarşı güzel bir hizmet oldu. Yaşamak için direneceğiz, bir dal bulup tutunacağız. Biraz zamana ihtiyacımız var.

MEVLÜT SEVER (KIRAATHANE): ÇAYA BEKLİYORUZ

Konteyner çarşıda ilk siftah


Adıyaman’da çarşıda iki dükkânım vardı, yerle bir oldu. Çay ocağı gibi açtık burayı. Geldik, bakıyoruz, bekliyoruz. Ramazandayız, önümüzü göremiyoruz. Ne kadar dayanabiliriz bilemiyorum ama direneceğiz. Şimdilik deprem bölgesine gelen giden çalışanlar, gönüllüler, görevliler uğruyor daha çok.

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#Deprem#Adıyaman#Konteyner

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