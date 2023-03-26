Konteyner çarşıda ilk siftah

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EDANUR YILDIZ, (KONFEKSİYON MAĞAZASI): MAĞAZAM YAĞMALANDI



Bahçelik Caddesi’nde iki katlı bir işyerimiz vardı. Mağazamız depremin ardından yağmalandı. Buradaki rafları bile yeniden aldık. Tekrar borçlandık, mağazaya yeni tekstil ürünlerini koyduk. Nasıl ödeyeceğiz, bilemiyoruz. Ama burada olduğumuz için şanslıyız da. İşlerimiz şimdilik ufak tefek. Kente gıda ve giyecek yardımı geliyor. Bu yüzden şimdilik çok müşterimiz yok. Ama kısmet. Daha çok iç çamaşırı için geliyorlar.

ABUZER CAN (BERBER): GÖREN KOLTUĞA OTURUYOR







Konteyneri tam bir kuaför salonu olarak yeniden sil baştan yaptık. Çok müşterimizi kaybettik, şehirden ayrılan da çok oldu. Ama Adıyaman’da kalan devamlı müşterilerimiz dükkânımızın yeni yerini öğrendikçe gelmeye başladı. Çalışmalara katılanlar da çarşıda berberi görünce içeri girip koltuğa oturuyor.

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KADİR CENGİZ (TATLICI): ‘MEVSİM’ YENİDEN AÇTI







Pastanem vardı, yıkıldı. Bütün malımız mülkümüz gitti. 42 gündür çadırdaydım. Yıkılan pastanemin adı ‘Mevsim’di, bu çarşıda dükkân çıkınca adını ‘Mevsim Tatlı Salonu’ koyduk. Çarşı güzel bir hizmet oldu. Yaşamak için direneceğiz, bir dal bulup tutunacağız. Biraz zamana ihtiyacımız var.

MEVLÜT SEVER (KIRAATHANE): ÇAYA BEKLİYORUZ







Adıyaman’da çarşıda iki dükkânım vardı, yerle bir oldu. Çay ocağı gibi açtık burayı. Geldik, bakıyoruz, bekliyoruz. Ramazandayız, önümüzü göremiyoruz. Ne kadar dayanabiliriz bilemiyorum ama direneceğiz. Şimdilik deprem bölgesine gelen giden çalışanlar, gönüllüler, görevliler uğruyor daha çok.