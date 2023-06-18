Kongre sürecinde örgütün nabzını tutacak

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisinin ardından ilk kez örgütünün karşısına çıkıyor. Kılıçdaroğlu, çarşamba günü yapılması planlanan il başkanları toplantısında örgüt yöneticilerine kongre sürecini ve “Önünü sonuna kadar açacağım” dediği değişim hedeflerini anlatacak. Yoğun bir haftaya hazırlanan Kılıçdaroğlu, önce partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) toplayacak. Yarınki MYK’nın ardından salı günü de partisinin Meclis grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek olan Kılıçdaroğlu, çarşamba günü de örgütünü toplayacak.

KOORDİNATÖR BAŞDANIŞMAN

Kulislerde, doğrudan kendisine bağladığı örgüt yönetimi için düşündüğü koordinatör başdanışman atamasını örgütün de nabzını yokladıktan sonra yapabileceği konuşuluyor. Bu görev için eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un adı geçmiş ancak bu atamaya parti içinden tepkiler de yükselmişti. Kılıçdaroğlu’nun uzun bir aradan sonra yapacağı il başkanları toplantısında ise seçim süreci ve sonuçlarının yanı sıra kongre süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunacağı belirtiliyor. Seçimlerin ardından yükselen değişim taleplerini de değerlendirmesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun, bu tartışmalara ilişkin örgütünün nabzını yoklayacağından da söz ediliyor. Az sayıda da olsa bazı il başkanlarının değişim taleplerine destek açıklamaları olmuştu.

Haberin Devamı

DANIŞMANLAR DA KARŞI KARŞIYA GELDİ

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan sonra danışmanları da karşı karşıya geldi. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un, Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu hedef alan tweetleri beğenmesine Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı, Ankara Milletvekili Deniz Demir tepki gösterdi. Demir sosyal medya hesabından, “Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP Genel Başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum” paylaşımında bulundu.