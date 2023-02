Kömür değil ömür

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda görev yapan 3 bin 800 maden işçisi arama-kurtarma çalışmaları için deprem bölgelerine gönderilmişti. Malatya ve Adıyaman’da arama-kurtarma çalışmalarını tamamlayan madenciler dün akşam Zonguldak’a geri döndü. Maden işçilerini Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile yakınları “Kahramanlar hoş geldiniz” diyerek karşıladı. Havanın soğuk olduğunu söyleyen Tayfun Ayhan, “Çok çalıştık, en ufak taşın bile altına bakmaya çalıştık ki biz memleketimize geldiğimiz zaman gözümüz arkada kalmasın, başımızı yastığımıza rahat koyalım diye çok uğraştık çok, çaba gösterdik” dedi. Yusuf Aytürk de “Şimdi arasalar uçağa biner döneriz. Çoluk çocuğumuzu bırakıp gittik yine gideriz” dedi.

Haberin Devamı

Hazır bir şekilde beklediklerini belirten Atilla Soyluk, “Telefonumuz 24 saat açık. Madenci olarak bütün arkadaşlarımız hazır bir şekilde bekliyoruz. Bugün yine göndersinler seve seve yine gideriz” ifadelerini kullandı.

TAHTAYA NOT BIRAKTILAR



Adıyaman’da arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve konakladıkları okuldaki sınıfın tahtasına not bırakan madenciler, “Kömür için değil. Ömür için geldik. Hakkınızı helal edin” diye not yazdı.

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTANLAR

MADENCİLER 15 MİLYONLUK ZİYNETİ TESLİM ETTİ

Girilmez denilen enkazlara dalarak cesaretleri ve yufka yürekleriyle tüm ülkenin takdirini toplayan madenciler, namuslu ve etik davranışlarıyla da göğsümüzü kabarttı. Hatay’da görev yapan maden işçileri, arama sırasında 15 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları ve paralardan oluşan kıymetli eşyaları jandarma ekiplerine teslim etti. (İHA)





Haberin Devamı

RUS EKİPLER ENKAZDAKİ 150 BİN DOLARI POLİSE VERDİ

Kahramanmaraş’ta enkazda kalanları canla başla çıkarmaya çalışan ekiplerin arasında yabancılar da var. Bunlardan biri de Rusya’dan gelen arama kurtarma ekibi. Rus ekip, bir enkazda yürütülen çalışmalarda tencere içinde saklanmış 150 bin dolar buldu. Parayı Türk polisine teslim eden ekip, kocaman bir alkışı hak etti. (İHA)





YÜZÜMÜZÜ KIZARTANLAR

GÜMÜŞ TAKILARI ÇALDILAR

Kahramanmaraş’ta girdikleri gümüşçü dükkanından 30 bin dolar değerinde gümüş takı çalan 3 şüpheli, bölgede görev yapan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Kendilerini ‘kuyumcu’ olarak tanıtmaya çalışan şüpheliler, polisin “Gümüşün ayarı kaç?” sorusunu yanlış cevaplayınca yakayı ele verdi. Gümüşler sahibine verildi. (İHA)

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Hürriyet yüzen hastane TCG Bayraktar’da Haberi görüntüle

2 KAMYONET DOLDURDU

Hatay’da depremzedelere ait 2 kamyoneti çalan A.G. (38), depremzedelere ait eşyaları yağmalayarak Adana’ya kaçtı. Adana’nın Yumurtalık ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan operasyonda A.G. yakalanarak gözaltına alındı. Kamyonetlerde yapılan aramada çeşitli bankalara ait kredi kartları, 16 bin 400 TL nakit para, kozmetik eşyaları, farklı araçlara ait kontak anahtarları, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve soba ele geçirildi. (Ceyhun ÖZER / DHA)

PROVOKATİF PAYLAŞIMA 17 TUTUKLAMA

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 531 hesap yöneticisinden 221’i hakkında adli işlem başlatıldığını ve gözaltına alınan 64 kişiden 17’sinin tutuklandığını duyurdu. (İHA)