Komandolardan Kars'ta bahar harekatı

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Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, baharla birlikte terör örgütü tarafından kullanılabilecek mağara, sığınak ve geçiş güzergahlarına yönelik operasyon düzenledi. Helikopter desteğiyle çok sayıda komandonun katıldığı operasyonda arazi didik didik aranıyor.

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kars il Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar baharın gelmesiyle Kağızman ilçesi Çemçe- Madur bölgesindeki operasyonlarına hız verdi. Çok sayıda komando personeli bölgede bölücü terör örgütünce kullanılabileceği değerlendirilen mağara, sığınak ve geçiş güzergâhlarına operasyon düzenlemeye devam ediyor.

Jandarmanın terörle mücadelesi azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam edecektir. Jandarma halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için mevzuatın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde 7/24 esasına göre çalışmaya kararlılıkla devam edecektir" denildi.