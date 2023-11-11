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Kocaeli'de kan donduran cinayet! Halı fabrikası sahibini öldürüp cesedi asitle yok ettiler

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#Kocaeli#Körfez#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 17:20

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 gün önce kaybolan ve polisin yaptığı çalışmada öldürüldüğü belirlenen halı fabrikası sahibi Nurhan Ör (55) cinayetiyle ilgili lise arkadaşı I.E.’nin (55) de olduğu 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, Nurhan Ör'ü öldürmeyi önceden planladığı ve cesedi yok etmek için asit, tulum, temizlik malzemesi gibi ürünleri temin ederek hazırlık yaptıkları tespit edildi. Polis, şüphelilerin asitle cesedi yok ettiğini tespit etti.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Hereke Agah Ateş Mahallesi'nde halı fabrikası bulunan ve kentin tanınmış iş insanlarından olan Nurhan Ör, 4 gün önce eve gitmeyince ve telefonuna da ulaşılamayınca ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Ör’ün içerisinde kan izleri olan otomobilini, Gebze ilçesinde boş bir arazide buldu.

Nurhan Ör'ün cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş insanının son görüştüğü kişileri mercek altına aldı. Nurhan Ör'ün lise yıllarında sınıf arkadaşı olan I.E. ile görüşmek için İstanbul Sultangazi'deki bir oto galeriye gittiği belirlendi, çalışmalar bu yöne kaldırıldı.

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7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Nurhan Ör ile arkadaşı I.E. arasında ticari ilişki bulunduğunu tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis, I.E. ve onunla birlikte hareket ettikleri tespit edilen A.T. (56), C.A. (56), B.T. (29), N.T. (61), E.D. (33) ve F.G.’yi (36) gözaltına aldı. Şüphelilerden biri sorguda, Ör’ü öldürdüklerini itiraf etti.

Kocaelide kan donduran cinayet Halı fabrikası sahibini öldürüp cesedi asitle yok ettiler

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DÖVÜP, HALIYA SARARAK TAŞIMIŞLAR

Nurhan Ör'ün kaybolduğu tarihlerde 7 şüphelinin hareketlerini mercek altına alan ekipler, yaklaşık bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelilerden I.E.'nin iş insanı Nurhan Ör'ü görüşmek için oto galeriye davet ettiği, burada hesabındaki parayı ele geçirmek isteyen şüphelilerin onu feci şekilde dövdükten sonra ağır yaralı halde bir halıya sararak lüks bir otomobilin bagajına koyup Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir çiftlik evine götürdükleri saptandı.

Kocaelide kan donduran cinayet Halı fabrikası sahibini öldürüp cesedi asitle yok ettiler

CESEDİ ASİTLE ERİTMİŞLER

İş insanının, otomobilin bagajında çiftlik evine getirildiği sırada hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duran ekipler, cesede ise ulaşamadı. Polis, şüphelilerin asitle cesedi yok ettiğini tespit etti. Şüphelilerin asit, tulum ve temizlik malzemeleri gibi malzemeleri önceden satın aldığı ve çiftlik evinde hazırlandığı saptandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaelide kan donduran cinayet Halı fabrikası sahibini öldürüp cesedi asitle yok ettiler

Nurhan Ör

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#Kocaeli#Körfez#Cinayet

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