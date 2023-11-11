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Hastane otoparkında cansız bedeni bulunmuştu... TV sunucusu Işıl Deniz Palabıyıklar'ı kardeşi öldürmüş! Korkunç detaylar...

Güncelleme Tarihi:

#Ataşehir#Işıl Deniz Palabıyıklar#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 16:13

İstanbul Ataşehir'de hastane otoparkında otomobil içinde bulunan cansız bedenin televizyon programlarında sunuculuk yapan Işıl Deniz Palabıyıklar'a (41) ait olduğu belirlendi. Otomobilde silahla ateş ederek ablasını öldürdüğünü itiraf eden Işın Miraç Palabıyıklar, "Ben demans hastası olan anneanneme bakıyorum. Bakım sırasında bazen sesimi yükseltmek zorunda kalıyorum. İşte bu anlardan birinde video çekmiş. Bana bu videoyu kullanarak şikayetçi olacağını, hatta daha önceden benim üzerine yapılan ev ve otomobili geri alacağını söylüyordu" dedi. Öte yandan zanlının 3 kere hastaneye gelerek cesedin bulunup bulunmadığını kontrol ettiği tespit edildi.

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Ataşehir’de Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 14.00 sıralarında otoparkta asfaltlama için başlatılan çalışmalarda, uzun süredir park halinde olan bir otomobilin yanına giden güvenlik görevlileri, içinde bir ceset görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede otomobilin sağ koltuğunda üzeri örtülmüş ve bir otomobil radyatörü konularak gizlenmeye çalışılmış bir kadın cesediyle karşılaştı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada yanında kimlik ve cep telefonu bulunmayan cesedin yerel televizyon kanallarında sunuculuk yapan Işıl Deniz Palabıyıklar’a ait olduğunu belirlendi.

Hastane otoparkında cansız bedeni bulunmuştu... TV sunucusu Işıl Deniz Palabıyıkları kardeşi öldürmüş Korkunç detaylar...

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GÜVENLİK KAMERALARI OLAYI AYDINLATTI

Polis yaptığı çalışmada Işıl Deniz Palabıyıklar’ın kardeşi Işın Miraç Palabıyıklar ile birlikte görüldüğünü tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde abla kardeşin otomobile benzin alırken görüntülerine ulaşıldı. 

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Bu görüntülerde Işıl Deniz'in sağ olduğu ve hareket ettiği görüldü. Ancak bu görüntülerden kısa süre sonra başka bir güvenlik kamerasının görüş açısına giren otomobilin ön koltuğunun üzerine örtüldüğü ve otomobil radyatörü konduğu tespit edildi.

Hastane otoparkında cansız bedeni bulunmuştu... TV sunucusu Işıl Deniz Palabıyıkları kardeşi öldürmüş Korkunç detaylar...

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bu gelişme üzerine kardeş Işın Miraç Palabıyıklar Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda cinayeti 22 Ekim Pazar günü işlediğini işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

Hastane otoparkında cansız bedeni bulunmuştu... TV sunucusu Işıl Deniz Palabıyıkları kardeşi öldürmüş Korkunç detaylar...

"ONUNLA YOUTUBE KANALLARINDA PROGRAM YAPTIĞI İÇİN TARTIŞTIK"

Bir inşaat şantiyesinde şef olarak çalışan Işın Miraç Palabıyıklar ablasıyla YouTube kanallarında programlar yaptığı için tartıştıklarını anlattı. Bu nedenle aralarında sık tartışmaların yaşandığını söyleyen Işın Miraç P. “Ona bu tür programlar yapmamasını söyledim. Bana çok kızdı. Kavga ettik. Ben demans hastası olan anneanneme bakıyorum. Bakım sırasında bazen sesimi yükseltmek zorunda kalıyorum. İşte bu anlardan birinde video çekmiş. Bana bu videoyu kullanarak şikayetçi olacağını hatta daha önceden benim üzerine yapılan ev ve otomobili geri alacağını söylüyordu" dedi.

Hastane otoparkında cansız bedeni bulunmuştu... TV sunucusu Işıl Deniz Palabıyıkları kardeşi öldürmüş Korkunç detaylar...

 

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OTOMOBİLİ DURDURUP ARKA KOLTUĞA GEÇİP ABLASINI ÖLDÜRMÜŞ

Olay günü buluştuklarında yine aynı sebeple tartıştıklarını anlatan Işın Miraç Palabıyıklar'ın otomobille Kozyatağı’ndan geçtikleri sırada bir bahaneyle aracı durdurduğu arka koltuğa geçerek oradan ablasına silahla ateş ettiği tespit edildi.

Şüpheli polisteki ifadesinde yaralı olan ablasını önce hastaneye götürmeye karar verdiğini ancak hastane kapısından girdikten sonra “Başım belaya girer" diyerek fikrini değiştirdiğini söylediği öğrenildi. Otomobili hastane otoparkına park eden şüphelinin, ağır yaralı olan ablasının üzerini örttüğü, bagajda bulduğu otomobil radyatörünü de üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldığı öğrenildi.

Hastane otoparkında cansız bedeni bulunmuştu... TV sunucusu Işıl Deniz Palabıyıkları kardeşi öldürmüş Korkunç detaylar...

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3 KERE HASTANEYE GELİP CESET BULUNDU MU DİYE KONTROL ETMİŞ

Polis soruşturması sonucu şüphelinin ablasını ölüme terk etmesinin ardından bulunduğu tarihe kadar 3 kere hastaneye gelerek cesedin bulunup bulunmadığını kontrol ettiği tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ile ablasına ait cep telefonu bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, neden öldürdünüz sorusuna cevap vermedi.

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#Ataşehir#Işıl Deniz Palabıyıklar#Kadın Cinayeti

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