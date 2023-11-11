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Antalya'da şoke eden olay! Gaspçıları cipiyle çarparak öldürdü

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#ANTALYA#Alanya#Gasp
Antalyada şoke eden olay Gaspçıları cipiyle çarparak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 13:16

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukrayna uyruklu Dmytro C., cipindeki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Dmytro C., adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemede gasbedilen çantada 35 bin euro olduğu öğrenildi. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin önüne yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ukraynalı Dmytro C., aracıyla bekleme yaptığı esnada plakası olmayan motosiklet ile gelen Murat O. ve Elnur B. isimli şüpheliler, iddiaya göre, silahı gösterip aracın camını açmasını istedi. Dmytro C. ise bunu reddedince silahın kabzasıyla camı kıran şüpheliler, arabanın içerisinde bulunan çantayı vermesini istedi.

Antalyada şoke eden olay Gaspçıları cipiyle çarparak öldürdü

Dmytro C.'nin çantayı vermemesi üzerine ise şüpheliler aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra çantayı alıp motosikletle kaçtı. Şüphelileri takibe başlayan Ukraynalı turist 300 metre sonra motosiklete çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Murat O. ve Elnur B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet tabanca ve bir boş kovan ele geçirdi.

Antalyada şoke eden olay Gaspçıları cipiyle çarparak öldürdü

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ÇANTADAN 35 BİN EURO ÇIKTI

Dmytro C. gözaltına alınırken, Murat O. ve Elnur B.’nin cenazesi ise morga kaldırıldı. Yapılan incelemede gasbedilen çantada 35 bin euro olduğu öğrenildi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

2 şüpheliye aracıyla çarparak ölümlerine neden olduğu için gözaltına alınan Dmytro C. ile hayatını kaybeden gasp şüphelileriyle bağlantısı olduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.

Antalyada şoke eden olay Gaspçıları cipiyle çarparak öldürdü

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, gasp anı ve Dmytro C.'nin motosikletli gasp şüphelilerini takip edip aracıyla çarpması güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde 2 şüphelinin aracıyla bekleyen Dmytro C.'nin yanına gelmeleri, şüphelilerden birinin tabancayla camını kırması ve ardından silah zoruyla çantayı alıp kaçtıkları görüldü. Görüntünün devamında gasp şüphelileri motosiklete binip olay yerinden kaçarken, arkalarından takip eden Dmytro C.'nin aracıyla motosiklete çarpması yer aldı.

Antalyada şoke eden olay Gaspçıları cipiyle çarparak öldürdü

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#ANTALYA#Alanya#Gasp

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