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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Hastaneler kuşatma, siviller çapraz ateş altında!

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Hastaneler kuşatma, siviller çapraz ateş altında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 10:07

36. gününe giren İsrail-Hamas savaşı, İsrail'in acımasız saldırıları ile devam ediyor. Dün Gazze'deki hastaneleri kuşatma altına alan İsrail askerleri, Hamas savaşçıları ile sıcak çatışmalara girerken hastanelere sığınan binlerce sivil ve yüzlerce hasta çapraz ateşin ortasında kaldı.

MACRON'DAN ÇAĞRI: GAZZEYİ BOMBALAMAYI DURDURUN
MACRONDAN ÇAĞRI: GAZZEYİ BOMBALAMAYI DURDURUN

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye özel röportaj verdi. İsrail'in Gazze'ye ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Macron, ilan edilecek bir ateşkesin İsrail'e fayda sağlayacağını dile getirdi.

Fransa'nın Hamas'ın eylemlerini de "açıkça kınadığını" hatırlatan Macron, ateşkes çağrılarına ABD ve İngiltere dahil diğer ülkelerin de katılmasını isteyip istemediğine yönelik sorulan soruya ise "Umarım katılırlar" şeklinde yanıt verdi.

Ateşkesin tüm sivillerin korunmasına imkan tanıyacağını vurgulayan Macron, “Fiilen, bugün siviller bombalanıyor. Bebekler, kadınlar, yaşlı insanlar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırılarında uluslararası hukuku ihlal edip etmediği sorulan Macron, “Ben bir hakim değilim. Ben bir devlet başkanıyım” şeklinde yanıt verdi.

Macron, İsrail'in kendisini korumanın en iyi yolunun “Gazze'yi bombalamak olduğu" fikrine katılmadığını ve bunun çatışmayı uzatacağını ifade etti.

SİVİLLER HASTANELERDE ÇAPRAZ ATEŞ ALTINDA
SİVİLLER HASTANELERDE ÇAPRAZ ATEŞ ALTINDA

İsrail Hamas'ın hastaneleri kalkan olarak kullandığını öne sürerek Gazze'deki hastaneleri kuşatma altına aldı.Yüzlerce hasta ve binlerce yerinden edilmiş insan, İsrail askerleri ile Hamas savaşçıları arasındaki yakın mesafe çatışmalarının ortasında hastanelerde mahsur kaldı.

Görgü tanıkları hastanelerin çevresinin tanklarla çevrili olduğunu ve çıkmanın mümkün olmadığını söylüyorlar.

 

BM: GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN HAYATI PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI
BM: GAZZEDEKİ ÇOCUKLARIN HAYATI PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, Gazze'de bir milyon çocuğun hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyledi ve hastanelerin korunması ve hayat kurtaran tıbbi malzemelerin ulaştırılmasının savaş yasalarına göre bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

HİZBULLAH LİDERİ TAKİPÇİLERİNE SESLENECEK
HİZBULLAH LİDERİ TAKİPÇİLERİNE SESLENECEK

Gazze'deki savaş hakkındaki sessizliğini geçtiğimiz hafta bozan Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah bugün yeniden takipçilerine seslenecek.

Hizbullah dün 7 savaşçısının daha İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KRİTİK ZİRVE

Suudi Arabistan, bugün Gazze'deki savaş ve insani krizi tartışmak üzere Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplantılarına ev sahipliği yapacak.

ŞİFA HASTANESİNE YOĞUN SALDIRILAR
ŞİFA HASTANESİNE YOĞUN SALDIRILAR

Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin çevresinin yoğun bombardıman altında olduğu duyuruldu. Açıklamada ayrıca, binlerce sivilin sığındığı hastanenin yakınlarında baskınlar düzenlendiği belirtildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineMACRON'DAN ÇAĞRI: GAZZEYİ BOMBALAMAYI DURDURUN
timelineSİVİLLER HASTANELERDE ÇAPRAZ ATEŞ ALTINDA
timelineBM: GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN HAYATI PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI
timelineHİZBULLAH LİDERİ TAKİPÇİLERİNE SESLENECEK
timelineSUUDİ ARABİSTAN'DA KRİTİK ZİRVE
timelineŞİFA HASTANESİNE YOĞUN SALDIRILAR
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#Gazze

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