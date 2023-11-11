Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: Hastaneler kuşatma, siviller çapraz ateş altında!

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye özel röportaj verdi. İsrail'in Gazze'ye ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Macron, ilan edilecek bir ateşkesin İsrail'e fayda sağlayacağını dile getirdi.
Fransa'nın Hamas'ın eylemlerini de "açıkça kınadığını" hatırlatan Macron, ateşkes çağrılarına ABD ve İngiltere dahil diğer ülkelerin de katılmasını isteyip istemediğine yönelik sorulan soruya ise "Umarım katılırlar" şeklinde yanıt verdi.
Ateşkesin tüm sivillerin korunmasına imkan tanıyacağını vurgulayan Macron, “Fiilen, bugün siviller bombalanıyor. Bebekler, kadınlar, yaşlı insanlar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
İsrail’in saldırılarında uluslararası hukuku ihlal edip etmediği sorulan Macron, “Ben bir hakim değilim. Ben bir devlet başkanıyım” şeklinde yanıt verdi.
Macron, İsrail'in kendisini korumanın en iyi yolunun “Gazze'yi bombalamak olduğu" fikrine katılmadığını ve bunun çatışmayı uzatacağını ifade etti.
İsrail Hamas'ın hastaneleri kalkan olarak kullandığını öne sürerek Gazze'deki hastaneleri kuşatma altına aldı.Yüzlerce hasta ve binlerce yerinden edilmiş insan, İsrail askerleri ile Hamas savaşçıları arasındaki yakın mesafe çatışmalarının ortasında hastanelerde mahsur kaldı.
Görgü tanıkları hastanelerin çevresinin tanklarla çevrili olduğunu ve çıkmanın mümkün olmadığını söylüyorlar.
UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, Gazze'de bir milyon çocuğun hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyledi ve hastanelerin korunması ve hayat kurtaran tıbbi malzemelerin ulaştırılmasının savaş yasalarına göre bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.
Gazze'deki savaş hakkındaki sessizliğini geçtiğimiz hafta bozan Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah bugün yeniden takipçilerine seslenecek.
Hizbullah dün 7 savaşçısının daha İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Suudi Arabistan, bugün Gazze'deki savaş ve insani krizi tartışmak üzere Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplantılarına ev sahipliği yapacak.
Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin çevresinin yoğun bombardıman altında olduğu duyuruldu. Açıklamada ayrıca, binlerce sivilin sığındığı hastanenin yakınlarında baskınlar düzenlendiği belirtildi.