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Kocaeli'de feci ölüm! 6 yaşındaki çocuk oyun oynadığı beton direklerin arasında sıkıştı

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#Kocaeli#Beton Direk#Çocuk
Kocaelide feci ölüm 6 yaşındaki çocuk oyun oynadığı beton direklerin arasında sıkıştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 19:37

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evinin karşındaki arazide üst üste bırakılan beton elektrik direklerin üzerine çıkıp oynayan Suriye uyruklu Yusuf Khalaf (6), kayan direklerin arasında sıkışarak öldü.

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Olay, saat 16.15 sıralarında Mahmut Paşa Mahallesi Ova Sokak’ta meydana geldi. Yusuf Khalaf, evinin karşısındaki boş araziye üst üste bırakılan beton elektrik direklerinin üzerine çıkıp oynamaya başladı. Yusuf, bu sırada kayan beton direklerin arasında sıkıştı. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çocuğu beton direklerin arasından çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yusuf Khalaf'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kocaeli#Beton Direk#Çocuk

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